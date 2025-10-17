Es läuft für die Rapperswil-Jona Lakers un ihren finnischen Verteidiger Julius Honka Keystone

Das Hoch der Rapperswil-Jona Lakers in der National League hält an: Der erste Verfolger von Leader Davos feiert am Freitag in einer verrückten Partie in Biel mit 6:4 den sechsten Sieg in Serie.

Keystone-SDA SDA

Die Lakers gerieten im Seeland kurz vor Spielhälfte trotz zweimaliger Führung 2:4 in Rückstand, gaben dem Spiel dank drei Toren im Schlussdrittel aber eine neuerliche Wendung. Damit verkürzten die St. Galler den Rückstand auf Leader Davos, der am Donnerstag mit einem 3:0 in Lugano seinen 14. Sieg im 15. Spiel feierte, wieder auf sechs Punkte (41:35).

Dahinter folgt auf Rang 3 mit 30 Zählern Lausanne. Die Waadtländer beendeten mit einem 2:0-Erfolg in Bern eine vier Spiele andauernde Negativserie. Im Duell um Platz 4 setzte sich Fribourg-Gottéron zuhause klar mit 6:2 gegen Genève-Servette durch und zog in der Tabelle an den Genfern vorbei. Dies verpassten die ZSC Lions – sie unterlagen im Direktduell der Tabellennachbarn Zug mit 2:3 nach Penaltyschiessen.

Am Tabellenende verpassten es Ajoie und Ambri-Piotta zu punkten. Während die Jurassier beim 0:3 gegen die zuletzt ebenfalls strauchelnden Klotener ihren zweiten Saisonsieg verpassten, kam Ambri beim 2:4 daheim gegen die SCL Tigers nach zuletzt zwei Siegen wieder von der Erfolgsspur ab.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Lugano – Davos 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Ajoie – Kloten 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Ambri-Piotta – SCL Tigers 2:4 (1:2, 1:2, 0:0). Bern – Lausanne 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Biel – Rapperswil-Jona Lakers 4:6 (1:1, 3:2, 0:3). Fribourg-Gottéron – Genève-Servette 6:2 (2:0, 3:1, 1;1). ZSC Lions – Zug 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) n.P.

Rangliste: 1. Davos 15/41. 2. Rapperswil-Jona Lakers 15/35. 3. Lausanne 16/30. 4. Fribourg-Gottéron 15/27. 5. Genève-Servette 15/26. 6. Zug 15/25. 7. ZSC Lions 15/24. 8. SCL Tigers 15/20. 9. Kloten 16/20. 10. Biel 14/19. 11. Lugano 15/16. 12. Bern 14/14. 13. Ambri-Piotta 15/13. 14. Ajoie 15/5.