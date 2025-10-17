  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

National League Rapperswil-Jona Lakers bauen Siegesserie aus

SDA

17.10.2025 - 22:42

Es läuft für die Rapperswil-Jona Lakers un ihren finnischen Verteidiger Julius Honka
Es läuft für die Rapperswil-Jona Lakers un ihren finnischen Verteidiger Julius Honka
Keystone

Das Hoch der Rapperswil-Jona Lakers in der National League hält an: Der erste Verfolger von Leader Davos feiert am Freitag in einer verrückten Partie in Biel mit 6:4 den sechsten Sieg in Serie.

Keystone-SDA

17.10.2025, 22:42

17.10.2025, 23:05

Die Lakers gerieten im Seeland kurz vor Spielhälfte trotz zweimaliger Führung 2:4 in Rückstand, gaben dem Spiel dank drei Toren im Schlussdrittel aber eine neuerliche Wendung. Damit verkürzten die St. Galler den Rückstand auf Leader Davos, der am Donnerstag mit einem 3:0 in Lugano seinen 14. Sieg im 15. Spiel feierte, wieder auf sechs Punkte (41:35).

Dahinter folgt auf Rang 3 mit 30 Zählern Lausanne. Die Waadtländer beendeten mit einem 2:0-Erfolg in Bern eine vier Spiele andauernde Negativserie. Im Duell um Platz 4 setzte sich Fribourg-Gottéron zuhause klar mit 6:2 gegen Genève-Servette durch und zog in der Tabelle an den Genfern vorbei. Dies verpassten die ZSC Lions – sie unterlagen im Direktduell der Tabellennachbarn Zug mit 2:3 nach Penaltyschiessen.

Am Tabellenende verpassten es Ajoie und Ambri-Piotta zu punkten. Während die Jurassier beim 0:3 gegen die zuletzt ebenfalls strauchelnden Klotener ihren zweiten Saisonsieg verpassten, kam Ambri beim 2:4 daheim gegen die SCL Tigers nach zuletzt zwei Siegen wieder von der Erfolgsspur ab.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Lugano – Davos 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Ajoie – Kloten 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Ambri-Piotta – SCL Tigers 2:4 (1:2, 1:2, 0:0). Bern – Lausanne 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Biel – Rapperswil-Jona Lakers 4:6 (1:1, 3:2, 0:3). Fribourg-Gottéron – Genève-Servette 6:2 (2:0, 3:1, 1;1). ZSC Lions – Zug 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) n.P.

Rangliste: 1. Davos 15/41. 2. Rapperswil-Jona Lakers 15/35. 3. Lausanne 16/30. 4. Fribourg-Gottéron 15/27. 5. Genève-Servette 15/26. 6. Zug 15/25. 7. ZSC Lions 15/24. 8. SCL Tigers 15/20. 9. Kloten 16/20. 10. Biel 14/19. 11. Lugano 15/16. 12. Bern 14/14. 13. Ambri-Piotta 15/13. 14. Ajoie 15/5.

Meistgelesen

Trumps Abschiebebehörde gerät ausser Kontrolle
Als Trump den möglichen USA-Russland-Tunnel anspricht, ist Selenskyj wenig amüsiert
Prinz Andrew gibt alle royalen Titel und Pflichten auf
Frau fährt über grüne Ampel und wird geblitzt – jetzt soll sie zahlen
Ukrainer geht mit 32 Jahren in Pension – jetzt lebt er im Paradies

Videos aus dem Ressort

Carouge – Xamax 0:2

Carouge – Xamax 0:2

Challenge League | 10. Runde | Saison 25/26

17.10.2025

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Challenge League | 10. Runde | Saison 25/26

17.10.2025

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Challenge League | 10. Runde | Saison 25/26

17.10.2025

Carouge – Xamax 0:2

Carouge – Xamax 0:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Stade-Lausanne – Aarau 1:2

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Rapperswil-Jona – Stade Nyonnais 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

National League. Kein Ende der Niederlagenserie bei den ZSC Lions

National LeagueKein Ende der Niederlagenserie bei den ZSC Lions

National League. Rico Gredig nächste Saison beim EV Zug

National LeagueRico Gredig nächste Saison beim EV Zug

NHL. New Jersey Devils gewinnen dank Meier und Hischier – Fiala trifft bei Kings-Niederlage

NHLNew Jersey Devils gewinnen dank Meier und Hischier – Fiala trifft bei Kings-Niederlage