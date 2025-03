Reto Suri über die Ausgangslage vor dem Start der Playoff-Viertelfinals Für Eishockey-Fans beginnt die schönste Zeit des Jahres: Die Playoffs stehen vor der Tür. Reto Suri nennt blue Sport seine Favoriten in den Viertelfinals und verrät, was für ihn die grösste Überraschung der bisherigen Saison war. 13.03.2025

Am Donnerstag beginnen im Schweizer Eishockey die Playoffs.

Der ehemalige Eishockey-Profi Reto Suri erklärt im Interview mit blue Sport, was die Playoff-Spiele so besonders macht und von jenen in der Quali unterscheidet.

Für blue Sport blickt der 35-Jährige zudem in die Kristallkugel und nennt seine Favoriten in den Viertelfinals. Mehr anzeigen

Reto Suri, bevor wir über die Playoffs sprechen: Was war in der bisherigen Saison die grösste Überraschung für Sie?

Ich glaube, ganz klar der EHC Kloten. Sie haben eine unglaubliche Saison gespielt. Auf dem Papier hatten sie nicht die besten Voraussetzungen, aber sie waren unglaublich stabil und solid. Vor allem auch mit einer attraktiven Spielweise. Von daher war Kloten die positive Überraschung für mich. Es war auch sehr cool, ihnen zuzuschauen.

Und hat es Sie überrascht, dass Servette und Lugano die Playoffs verpasst haben?

Ja, am anderen Ende der Skala sind ganz sicher Lugano und Genf die zwei grossen Verlierer dieser Saison. Genf hatte einen unglaublichen Run mit dem Meistertitel (2023) und dem Gewinn der Champions-Hockey-League (2024). Lugano hatte auf dem Papier gross aufgerüstet. Aber das sind die schönen Geschichten am Sport, dass es am Schluss nicht ums Papier geht. Das hat sich sicher in diesen zwei Fällen einmal mehr bestätigt.

Jetzt beginnen die Playoffs. Auf welche Serie dürfen sich neutrale Fans besonders freuen?

Ich glaube auf alle. Ein Zürcher-Derby, ein Zähringer-Derby, ein Rivalen-Duell mit Davos und Zug und dann Lausanne gegen Langnau, wo Langnau auch eine sehr gute Saison gespielt hat, sich den Playoff-Spot verdient hat und jetzt in eine Serie reingeht, in der es absolut nichts zu verlieren hat. Ich glaube, alle Serien sind auf eine andere Art und Weise sehr attraktiv und da erwartet uns ein Hockey Spektakel in den nächsten Wochen.

Lausanne und ZSC hatten jetzt eine kurze Verschnaufpause, Langnau und Kloten sind dagegen schon voll im Playoff-Modus drin, da sie den Umweg über die Play-Ins nehmen mussten. Kann das für die beiden Aussenseiter ein Vorteil sein?

Kann ich mir vorstellen. Der Rhythmus schadet sicher nicht. Der Nervenkitzel und all die Sachen, die schon drin waren in diesen Alles-oder-Nichts-Spielen, die hast du schon durchlebt. Und beide kommen mit einem positiven Erlebnis da raus. Deshalb kann es am Anfang sicher förderlich sein. Handkehrum weiss man natürlich auch nicht, was die Spieler schon für Blessuren davongetragen haben in diesen Spielen.

Ist das Hockey in den Playoffs eigentlich ein ganz anderes als während den 52 Ligaspielen zuvor?

Du hast teilweise auch so intensive und harte Spiele in der Regular Season, die Playoff-Charakter haben. Aber wenn es mit den Playoffs losgeht, dann ist jeder einzelne Match so. Jetzt steht alles wieder auf Null. Es geht darum, wer zuerst viermal gewinnt. Die Konstellation macht das alles härter und intensiver. Du schaffst dir als Mannschaft in der Qualifikation ein Fundament, in der du dich auf das vorbereiten willst, was jetzt kommt.

Und es geht es Schlag auf Schlag …

Darum ist es jetzt aus Spielersicht die schönste Zeit, weil du jeden zweiten Tag spielen kannst. Dazwischen hast du kurze Trainings, essen, schlafen, erholen. Es ist eine gute Atmosphäre, volle Stadien, es steht viel auf dem Spiel und für das machst du die 52 Runden und investierst auch alles neben dem Eis. Die Konstanz der Intensität ist in den Playoffs sicher höher.

Zum Schluss hätten wir gerne Ihre Viertelfinal-Prognosen. Wer setzt sich durch und warum? Beginnen wir mit Lausanne (1.) gegen Langnau (8.).

Ich glaube, Lausanne setzt sich gegen Langnau durch. Der Quali-Sieger ist sicher einer der Topfavoriten auf den Titel und hat unglaubliche Qualität und eine konstante Saison gespielt.

ZSC (2.) oder Kloten (7.)?

Zürich wird sich gegen Kloten durchsetzen aufgrund der Kaderbreite und der individuellen Klasse, die sie haben. Ich habe das Gefühl, dass sie die ausspielen können.

Bern (3.) oder Fribourg (6.): Wer entscheidet das Zähringer-Derby für sich?

Bern gegen Fribourg wird extrem eng. Ich tippe aber eher auf Fribourg. Die hatten einen extremen Lauf seit dem Trainerwechsel. Die sind wirklich im Strumpf. Darum denke ich, das wird eine ganz enge Serie und wenn ich mich auf die Äste rauslassen müsste, würde ich auf Fribourg setzen.

Schreibt Andres Ambühl mit Davos (5.) ein Märchen oder setzt sich Zug (4.) durch?

Zug gegen Davos, da lasse ich jetzt meine Sympathien vor dem Märchen und tippe, dass Zug weiterkommt.

