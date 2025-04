Suri: «Büeli ist ein absoluter Leadertyp und ein sensationeller Charakter» Der HCD scheidet aus den Playoffs aus, damit endet die Klub-Karriere von Andres Ambühl. Seinen letzten Auftritt hat er womöglich noch vor sich, sollte er zum 20. Mal für eine WM aufgeboten werden. Reto Suri würdigt seinen einstigen Zimmerkollegen. 10.04.2025

Der ZSC beendet die Saison des HC Davos – und damit auch die Karriere von HCD-Legende Andres Ambühl. Zumindest jene auf Vereinsebene, denn es winkt noch die 20. WM-Teilnahme. Reto Suri findet nur lobende Worte für seinen ehemaligen Zimmerkollegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ZSC Lions schalten den HCD in den Playoff-Halbfinals aus und beenden damit die National-League-Karriere von Rekordspieler Andres Ambühl.

Noch ist seine Karriere nicht ganz vorbei: Denn es ist gut möglich, dass er noch seine 20. Weltmeisterschaft spielen wird. Den Weltrekord für die meisten Teilnahmen hält er schon jetzt.

Reto Suri, der einst mit Ambühl das Zimmer teilte in der Nati, spricht in den höchsten Tönen vom Spieler Ambühl, aber auch vom Menschen, der dahintersteckt. Mehr anzeigen

Im Februar verkündet HCD-Urgestein Andres Ambühl, dass er Ende Saison zurücktreten wird. Ambühl ist nicht irgendein Spieler, er ist eine Legende des Sports. Keiner hat mehr Spiele (1322) in der höchsten Schweizer Liga absolviert. In seinen 24 Jahren als Profi wurde Ambühl sechs Mal Schweizer Meister, fünf dieser Titel gewann er mit dem HCD, einen mit den ZSC Lions, für die er nach einem einjährigen Abstecher nach Nordamerika drei Saisons lang auf Torejagd ging. Und nun sind es also ausgerechnet die Lions, die seine Karriere beenden. Zumindest jene beim HCD.

Denn in den Überlegungen von Nati-Coach Patrick Fischer spielt Ambühl noch immer eine Rolle. Auch mit 41 Jahren auf dem Buckel kann der Mann der Rekorde – keiner hat mehr Länderspiele und Skorerpunkte als Ambühl gemacht – noch immer Gold wert sein für sein Team. Und was Weltmeisterschaften angeht, da spielt er ohnehin in einer eigenen Liga. Seine 19 WM-Teilnahmen und 141 WM-Spiele bedeuten Weltrekord. Im Vorjahr gewann er mit der Schweiz zum zweiten Mal nach 2013 WM-Silber. Und auf dem Weg zu dieser Silbermedaille war Ambühl weit mehr als ein Lückenbüsser.

Reto Suri lobt Ambühl in höchsten Tönen

Einer, der Büeli bestens kennt, ist der 2023 zurückgetretene Reto Suri. Bei blue Sport plaudert er eine Anekdote aus, die viel darüber aussagt, wie Ambühl als Spieler tickte (Siehe Video oben). Aber Ambühl, der in einer jährlichen Umfrage acht Mal zum beliebtesten Spieler (Most Popular Player) der National League gewählt wurde, spielt auch menschlich in einer Top-Liga. Suri sagt: «Er ist ein unglaublicher Charakter, ein unglaublicher Mensch und unglaublich bodenständig geblieben.» Es sei ein «Privileg» gewesen, in der Nati an seiner Seite spielen zu dürfen.

