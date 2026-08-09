Vinzenz Rohrer wechselt für die kommende Saison auf Leihbasis zum EV Zug, wie der Verein am Sonntag mitteilt.

Rohrer, der 2022 von Montreal an der 75. Stelle gedraftet wurde, bleibt der Schweiz damit erhalten.

Der in Zürich ausgebildete Stürmer aus Vorarlberg zeigte in der Saison 2024/25 mit 25 Punkten in 52 Spielen eine vielversprechende Leistung. Die vergangene Saison verlief für den 21-jährigen Österreicher mit 12 Zählern in 41 Partien hingegen etwas weniger gut. Zudem bestritt Rohrer für Laval Rocket, das Farmteam der Montreal Canadiens sechs Spiele.

An der WM in der Schweiz kam Rohrer für Österreich in sechs Partien zum Einsatz.