Roman Josi zeigt einen weiteren eindrücklichen Auftritt in der NHL und sichert den Nashville Predators mit zwei Toren den 4:1-Sieg in Seattle. Auch Kevin Fiala und Janis Moser treffen.

Im letzten Drittel machte Josi den Unterschied. Der Berner Verteidiger erzielte das 2:1 im Powerplay und das 3:1 mit einem Schuss von der blauen Linie fast unmittelbar nach einem Bully. «Das ist der Grund, weshalb er – meiner Meinung nach – der beste Verteidiger der Welt ist», meinte Nashvilles Coach Andrew Brunette nach dem Match. «Er macht einfach solche Dinge wie heute und entscheidet Spiele. Dank seiner Qualität und seinem Leadership können wir uns immer auf ihn stützen.»

Seit einem Monat hat Nashville, das sehr gut auf Playoff-Kurs ist, in jedem Match mindestens einen Punkt gewonnen. In dieser erfolgreichen Phase sammelte Josi in 13 Partien 18 Skorerpunkte. Er steht nun bei 980 NHL-Spielen und 710 Skorerpunkten, davon 67 (in 68 Spielen) in der laufenden Saison.

Auch Moser und Fiala skoren

Auch Janis Moser und Kevin Fiala trafen am Samstag für ihre Klubs. Moser erzielte beim 4:1 der Arizona Coyotes daheim gegen die New Jersey Devils in der 10. Minute das 1:0. Für den Bieler Verteidiger war es der fünfte Saisontreffer. Auf der Gegenseite blieben Timo Meier und Nico Hischier ohne Skorerpunkte.

Kevin Fiala kassierte mit den Los Angeles Kings eine 1:4-Auswärtsniederlage gegen die Dallas Stars. 71 Sekunden vor Schluss gelang dem Ostschweizer der Ehrentreffer der Gäste. Zuvor war er erst zum zweiten Mal in dieser Saison drei Spiele ohne Skorerpunkte geblieben.

