Roman Josi (rechts) gewinnt mit den Nashville Predators. Keystone

Roman Josi und die Nashville Predators feiern einen deutlichen 7:3-Sieg, während sich Janis Moser mit Tampa Bay Lightning und Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings im Shootout geschlagen geben müssen.

Die Nashville Predators feierten in der NHL einen 7:3-Sieg gegen die Colorado Avalanche. Roman Josi zeigte sich dabei erneut in Bestform. Bereits vor wenigen Tagen hatte der 35-Jährige beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Edmonton Oilers mit zwei Treffern geglänzt.

Während ihm das am Freitagabend Ortszeit zwar nicht gelang, so war Josi dennoch bei drei der sieben Tore einer der Assistgeber. Für die Predators, für die Ryan O'Reilly drei der sieben Tore erzielte, ist es der dritte Sieg in Folge.

Weniger erfolgreich war hingegen Janis Moser mit Tampa Bay Lightning. Bei der 2:3-Niederlage im Penaltyschiessen gegen die St. Louis Blues konnte Moser weder ein Tor, noch einen Assist beitragen. Pius Suter, der eigentlich für die St. Louis Blues spielt, fehlte seinem Team weiter verletzt.

Ebenfalls im Shootout geschlagen geben musste sich Kevin Fiala. Er und die Los Angeles Kings verloren gegen die Anaheim Ducks mit 3:2. Fiala, der während der Partie ohne Skorerpunkte blieb, scheiterte im Penaltyschiessen an Lukas Dostal.