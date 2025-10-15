  1. Privatkunden
NHL Josi trifft erstmals seit 266 Tagen – Schmid bleibt ohne Gegentor

SDA

15.10.2025 - 06:43

Roman Josi führt die Nashville Predators in seiner neunten Saison als Captain an.
Roman Josi führt die Nashville Predators in seiner neunten Saison als Captain an.
Bild: Keystone

Roman Josi reiht sich in der noch jungen NHL-Saison erstmals unter die Torschützen. Trotz des Treffers ihres Captains unterliegen die Nashville Predators auswärts den Toronto Maple Leafs 4:7.

Keystone-SDA

15.10.2025, 06:43

15.10.2025, 07:05

Josi traf in der 57. Minute per Weitschuss zum 3:5 und leitete damit eine torreiche Schlussphase ein, in der Toronto noch zweimal ins verwaiste Tor traf. Für Nashville war es im vierten Saisonspiel die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit. Für Josi war es der erste Treffer (inklusive Saisonvorbereitung) seit dem 21. Januar 2025. Der Berner Verteidiger hatte wegen eines Bandenchecks die letzten 25 Spiele der vergangenen Saison verpasst.

Einen erfolgreichen Abend erlebte hingegen Akira Schmid. Die nominelle Nummer 2 der Vegas Golden Knights wurde beim Gastspiel in Calgary nach einem 0:2-Rückstand nach dem ersten Drittel für Stammtorhüter Adin Hill eingewechselt und blieb in den verbleibenden 40 Minuten ohne Gegentor. Der Emmentaler parierte 19 Schüsse, wurde als drittbester Spieler ausgezeichnet und trug massgeblich zum 4:2-Sieg der Golden Knights bei – dem zweiten Erfolg im vierten Spiel.

Auch Lian Bichsel durfte sich über einen Sieg freuen: Beim 5:2 seiner Dallas Stars gegen die Minnesota Wild blieb der Solothurner Verteidiger zwar ohne Skorerpunkt, überzeugte aber defensiv. Punktlos blieben auch Janis Moser und Philipp Kuraschew, die mit ihren Teams Niederlagen einstecken mussten. Moser verlor mit den Tampa Bay Lightning in Washington nach Verlängerung 2:3, Kuraschew kassierte mit den San Jose Sharks beim 1:5 zuhause gegen die Carolina Hurricanes im dritten Spiel die dritte Niederlage.

