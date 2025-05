Weltverbands Präsident Luc Tardif bestätigte am Rande der WM in Stockholm den Olympia-Ausschluss von Russlands Eishockeyanern Keystone

Das olympische Eishockey-Turnier 2026 in Mailand findet ohne Russland statt. Auch für die Schweizer Nationalmannschaft hat der Entscheid Auswirkungen. Nun sind die drei Vorrundengegner fix.

Luc Tardif, der Präsident des Internationalen Eishockeyverbands IIHF, bestätigte am Schlusstag der WM in Stockholm, dass Russland im nächsten Jahr nicht an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo teilnehmen wird. «Das Organisationskomitee hat uns beauftragt, einen Spielplan ohne Russland zu erstellen», erklärte der 72-Jährige nach einem Kongress des IIHF in der schwedischen Hauptstadt.

Tardif sagte, dass der Weltverband zunächst einen Spielplan mit und einen ohne Russland vorbereitet habe. «Das IOC ist der Organisator, wir sind für die sportliche Organisation verantwortlich», erklärte der Franko-Kanadier. «Wir haben daher vom IOC einen Entscheid gefordert.» Tardif erklärte, dass das IOC den Beschluss demnächst kommunizieren werde.

Der Ausschluss Russlands wirkt sich auch auf die Schweizer Nationalmannschaft aus. Demnach spielt das Team von Patrick Fischer in der Gruppe A mit Kanada, Tschechien und den nachrückenden Franzosen. Würde Russland teilnehmen, wären Kanada, Schweden und Gastgeber Italien die Vorrundengegner gewesen. Im kommenden Jahr werden zum ersten Mal seit 2014 wieder sämtliche NHL-Stars für die Winterspiele zur Verfügung stehen.

Russland ist nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine seit 2022 von sämtlichen Eishockey-Weltmeisterschaften ausgeschlossen worden. Auch für das Turnier in der Schweiz im kommenden Jahr bleibt der 27-fache Weltmeister gesperrt. Ein Entscheid über eine mögliche Rückkehr Russlands für die WM 2027 in Deutschland dürfte im Februar 2027 fallen.