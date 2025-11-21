Kurashev trifft für San Jose gegen die Los Angeles Kings 21.11.2025

Philipp Kurashev führt die San Jose Sharks zum Heimsieg gegen die Los Angeles Kings. Im Duell mit Kevin Fiala glänzt er zunächst als Torschütze, ehe er die Partie im Penaltyschiessen entscheidet.

Keystone-SDA SDA

Als einziger der sechs Schützen versenkte Kurashev seinen Versuch, nachdem es im kalifornischen Duell nach 60 Minuten plus der fünfminütigen Verlängerung 3:3 gestanden hatte.

In der regulären Spielzeit sah es lange so aus, als würde Kurashev zum Siegtorschützen werden. Der Schweizer Stürmer traf in der 38. Minute zum 3:2 für San Jose. Sein sechstes Saisontor war herausragend. Nach einer schönen Finte erwischte er Kings-Goalie Anton Forsberg zwischen den Beinen. Erst 59 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit glichen die Gäste aus. Dabei liess sich Kevin Fiala einen Assist gutschreiben.

In die Skorerliste trug sich in der Nacht auf Freitag auch Janis Moser ein. Der Berner Verteidiger von Tampa Bay gab im Heimspiel gegen die Edmonton Oilers beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich den entscheidenden Pass. Am Ende gewannen die Lightning 2:1 nach Verlängerung.

Für die Vegas Golden Knights stand Akira Schmid im Einsatz. Der Emmentaler Goalie trug mit 25 Paraden seinen Teil zum 4:1-Auswärtssieg gegen Utah Mammoth bei.

Hischier und Co. unterliegen Florida

Das Schweizer Trio mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler musste sich mit New Jersey im Duell mit dem Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers auswärts 0:1 geschlagen geben. Die Devils verbleiben aber in der Eastern Conference auf Platz 2.

Lian Bichsel und die Dallas Stars setzen derweil ihren guten Lauf mit einem 4:2-Sieg in Vancouver fort. Das Team mit dem Solothurner Verteidiger steht unter den 16 Teams im Westen aktuell ebenfalls auf Platz 2.

Eine Niederlage setzte es für Pius Suter und die St. Louis Blues ab. Trotz 2:0-Führung unterlag das Team mit dem Zürcher Stürmer den Philadelphia Flyers auswärts 2:3. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung.

Seine Klasse einmal mehr unter Beweis stellte Alexander Ovechkin. Der Washington-Captain trifft auch mit 40 Jahren am laufenden Band. Beim 8:4-Sieg gegen die Montréal Canadiens gelangen dem NHL-Rekordtorschützen gleich drei Treffer.