Die Berner Spieler freuen sich nach dem Tor zum 1:4 – und der damit verbundenen Playoff-Qualifikation. Bild: Keystone

Nach Lausanne und dem Zürcher Schlittschuhclub löst auch der Schlittschuhclub Bern sein Playoff-Ticket. Die Berner haben nach dem 4:1 in der Ajoie einen Platz unter den Top 6 auf sicher.

Keystone-SDA, sda SDA

Der aktuelle 3. Zwischenrang ist für den SCB eine gehörige Erfolgsmeldung. Seit dem Meistertitel und dem Qualifikationssieg vor sechs Jahren gelang Bern in der Regular Season keine derart gute Platzierung mehr. In den letzten Saisons resultierten die Plätze 5 (23/24), 8 (22/23), 11 (21/22) und 9 (19/20 und 20/21).

Einen grossen Schritt in Richtung erstmaligen Qualifikationssieg tat der Lausanne Hockey Club. Die Waadtländer besiegten Lugano nach einem 1:3-Rückstand bis ins letzte Drittel hinein noch mit 4:3. So weist Lausanne jetzt wieder neun Punkte Vorsprung auf die ZSC Lions auf, wobei die Champions-League-Sieger aus Zürich noch zwei Partien weniger bestritten haben.

Im Fokus stand am Freitag der Kampf am unteren Playoff-Strich. Biel verbesserte sich mit einem 6:2-Erfolg über Zug auf Kosten von Ambri-Piotta auf Platz 9, weil Ambri-Piotta in Genf 2:4 verlor. Servette überholte dank dem Heimsieg über Ambri den HC Lugano, der wieder auf Platz 13 zurückfiel.

Im Duell zweier Teams, die in den Playoffs mit allergrösster Wahrscheinlichkeit auch mit von der Partie sein werden, verlor der HC Davos gegen den HC Fribourg-Gottéron mit 2:3 nach Penaltyschiessen.