Champions Hockey League SCB im hohen Norden knapp geschlagen

SDA

30.8.2025 - 18:30

Brachte den SCB zwischenzeitlich in Führung: der finnische Stürmer Waltteri Merelä
Brachte den SCB zwischenzeitlich in Führung: der finnische Stürmer Waltteri Merelä
Keystone

Der SCB verliert im zweiten Spiel der Champions Hockey League zum ersten Mal. In Lulea unterliegen die Berner 2:4.

Keystone-SDA

30.08.2025, 18:30

30.08.2025, 18:50

Nach dem 2:0-Pflichtsieg beim französischen Meister Grenoble zum Auftakt war die Aufgabe im Norden Schwedens deutlich schwieriger. In einem ausgeglichenen Spiel reagierten die Berner auf einen 0:1-Rückstand nach dem ersten Drittel mit zwei Toren durch Thierry Schild und Waltteri Merelä, der in Unterzahl traf.

Das bessere Ende hatte aber der schwedische Meister. Der ehemalige Zuger Brian O'Neill glich noch vor der zweiten Pause aus, ehe Edvin Hammarlund Lulea in der 46. Minute zum Sieg schoss. Das 4:2 fiel dann ins leere Tor. Zum Auftakt hatten die Skandinavier ebenfalls zuhause 2:3 nach Verlängerung gegen Zug verloren.

