Der Schweizer Goalie Akira Schmid einigt sich mit den Florida Panthers auf einen Zweijahresvertrag, wie sein neuer Klub mitteilt.

Akira Schmid hat nach seinem Wechsel von den Vegas Golden Knights zu den Florida Panthers nun einen gültigen Vertrag über zwei Jahre

Damit haben der Spieler und die Franchise ein Schiedsverfahren zur Festlegung des Gehalts umgangen. Der Emmentaler erhält für seine Dienste zwei Millionen Dollar pro Saison, womit er sein Gehalt, das zuvor bei 875'000 Dollar lag, mehr als verdoppelt.

Die für die neue Spielzeit hoch gehandelten Panthers hatten sich die Rechte am 26-Jährigen Ende Juni im Austausch für einen Draft-Pick mit den Vegas Golden Knights gesichert.