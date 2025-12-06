  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zweiter Shutout der Saison Schmid hext die Vegas Golden Knights zum Sieg

SDA

6.12.2025 - 07:01

Akira Schmid zeigt zeigt gegen die New Jersey Devils eine ganz starke Leistung.
Akira Schmid zeigt zeigt gegen die New Jersey Devils eine ganz starke Leistung.
Keystone

Torhüter Akira Schmid zeigt in der NHL den New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio den Meister. Auch dank der starken Leistung des Emmentalers gewinnen die Vegas Golden Knights auswärts 3:0.

Keystone-SDA

06.12.2025, 07:01

06.12.2025, 08:02

Es war ein Wiedersehen für Akira Schmid mit der Mannschaft aus New Jersey, bei denen er seine Karriere in der NHL gestartet hatte. In seinen ersten drei Saisons kam er bei den Devils zu 43 Einsätzen. Der Umzug nach Nevada folgte Ende Juni letzten Jahres. In der vergangenen Meisterschaft kam Schmid lediglich zu fünf Einsätzen, in die laufende Regular Season startete er als Nummer 2 hinter Adin Hill. Die Möglichkeit auf mehr Einsatzzeit stieg, als sich der Kanadier Mitte Oktober verletzte und seither nicht mehr auflaufen konnte.

Seine Vorgeschichte schien Schmid zusätzlich zu motivieren. Gegen die Devils mit seinen Landsleuten Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler lief er jedenfalls zur Höchstform auf. Nach 24 parierten Schüssen war sein zweiter Shutout in der laufenden Saison und sein dritter insgesamt in der NHL Tatsache. Erstmals bei seinem aktuellen Arbeitgeber war Schmid Anfang November beim 1:0-Heimerfolg gegen die Detroit Red Wings unbezwungen geblieben.

Die Golden Knights kamen zum dritten Sieg in Folge, wogegen sich die gegenwärtige Heimschwäche New Jerseys weiter akzentuierte. Die Devils bezogen in der eigenen Arena die vierte Niederlage am Stück.

Zu den Gewinnern des Abends gehörten auch die zuletzt aus dem Tritt geratenen Winnipeg Jets. Die Mannschaft mit Nino Niederreiter schlug die Buffalo Sabres zuhause 4:1. In den letzten acht Partien war dies lediglich der zweite Sieg.

Mit dem gleichen Ergebnis verloren die San Jose Sharks mit Philipp Kurashev bei den Dallas Stars. Das Team aus Texas, das für längere Zeit ohne den verletzten Lian Bichsel auskommen muss, ist auch dank starken Auftritten in jüngster Zeit mit sechs Siegen in sieben Spielen die Nummer 2 im Westen hinter den Colorado Avalanche.

Meistgelesen

Bezahlbarkeit wird zu Trumps grosser Schwäche – und zur Gefahr für die Republikaner
Lastwagen stürzte bei Olten von Brücke in Aare
Frau erfriert am Grossglockner – jetzt muss ihr Freund vor Gericht

Videos aus dem Ressort

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Challenge League | 16. Runde | Saison 25/26

05.12.2025

Carouge – Wil 0:0

Carouge – Wil 0:0

Challenge League | 16. Runde | Saison 25/26

05.12.2025

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

05.12.2025

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Carouge – Wil 0:0

Carouge – Wil 0:0

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

National League. Zug verliert gegen die Tigers ++ ZSC bodigt den Leader ++ Biel siegt nach Shorthander-Premiere

National LeagueZug verliert gegen die Tigers ++ ZSC bodigt den Leader ++ Biel siegt nach Shorthander-Premiere

National League. Der Meister schlägt den Leader

National LeagueDer Meister schlägt den Leader

Niko Huuhtanen. Finnischer Stürmer für den EHC Biel

Niko HuuhtanenFinnischer Stürmer für den EHC Biel