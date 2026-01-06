  1. Privatkunden
Eishockey-WM Schweden besiegt Tschechien im U20-WM-Final

SDA

6.1.2026 - 06:29

Schweden setzt sich gegen Tschechien durch und ist U20-Weltmeister.
Schweden setzt sich gegen Tschechien durch und ist U20-Weltmeister.
Keystone

Im Final der U20-Eishockey-WM in den USA setzt sich Schweden mit 4:2 gegen Tschechien durch. Für die Skandinavier ist es nach 2012 der zweite Titelgewinn an einer U20-WM.

Keystone-SDA

06.01.2026, 06:29

06.01.2026, 07:05

Mit je einem Tor im ersten und im zweiten Drittel gingen die Schweden mit einer 2:0-Führung ins letzte Drittel. Dort erhöhten die Skandinavier erst auf 3:0, ehe Tschechien zwei Mal traf. Ein Goal von Ivar Stenberg acht Sekunden vor Schluss ins leere Tor der Tschechen sicherte den Schweden schliesslich den Sieg.

Damit muss Tschechien, das im Viertelfinal gegen die Schweiz trotz zweimaligem Rückstand mit 6:2 gewann, weiter auf den ersten Titel seit 2001 warten.

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Ein ereignisreiches Sportjahr 2025 ist zu Ende, doch auch im neuen Jahr stehen viele Highlights auf dem Programm. Hier sind – mit aufgesetzter Schweizer Brille – unsere Wunsch-Schlagzeilen für 2026.

29.12.2025

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

06.01.2026

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

06.01.2026

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Nick Kyrgios sieht sich vor seinem Comeback auf der ATP Tour nicht unter Druck.

05.01.2026

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Rúben Amorim kämpfte bei Manchester United nicht nur gegen sportliche Rückschläge, sondern auch um Einfluss im Verein. Am Sonntag legte der Portugiese verbal nach – mit deutlichen Worten über seine Rolle. Mittlerweile ist er entlassen worden.

05.01.2026

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Tor im VideoKevin Fiala trifft und gewinnt mit den Los Angeles Kings

Tor im VideoKevin Fiala trifft und gewinnt mit den Los Angeles Kings

Topskorer fällt ausFribourg bis zur Olympia-Pause ohne Sörensen

Topskorer fällt ausFribourg bis zur Olympia-Pause ohne Sörensen

Emil Bemström verletztGewichtiger Ausfall beim SCB

Emil Bemström verletztGewichtiger Ausfall beim SCB