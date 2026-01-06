Schweden setzt sich gegen Tschechien durch und ist U20-Weltmeister. Keystone

Im Final der U20-Eishockey-WM in den USA setzt sich Schweden mit 4:2 gegen Tschechien durch. Für die Skandinavier ist es nach 2012 der zweite Titelgewinn an einer U20-WM.

Keystone-SDA SDA

Mit je einem Tor im ersten und im zweiten Drittel gingen die Schweden mit einer 2:0-Führung ins letzte Drittel. Dort erhöhten die Skandinavier erst auf 3:0, ehe Tschechien zwei Mal traf. Ein Goal von Ivar Stenberg acht Sekunden vor Schluss ins leere Tor der Tschechen sicherte den Schweden schliesslich den Sieg.

Damit muss Tschechien, das im Viertelfinal gegen die Schweiz trotz zweimaligem Rückstand mit 6:2 gewann, weiter auf den ersten Titel seit 2001 warten.