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«Noch nie gegen die Schweiz verloren» Schweden-Zeitung und Coach provozieren vor WM-Viertelfinal

Tobias Benz

28.5.2026

Schweden-Coach Sam Hallam stichelt vor dem WM-Viertelfinal gegen die Schweiz.
Schweden-Coach Sam Hallam stichelt vor dem WM-Viertelfinal gegen die Schweiz.
KEYSTONE

Jetzt gilt es ernst. Im WM-Viertelfinal trifft die Schweiz am Donnerstagabend ausgerechnet auf Schweden. Und die «Tre Kronor» sind sich offenbar durchaus bewusst, dass sie der Angstgegner der Nati sind.

Tobias Benz

28.05.2026, 12:05

28.05.2026, 12:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz trifft im WM-Viertelfinal auf Schweden.
  • Vor der Partie zeigt sich die schwedische Zeitung «Sportbladet» zutiefst positiv.
  • Auch Schweden-Coach Sam Hallam strotzt vor dem Spiel offenbar nur so vor Optimismus.
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«Schweden hat noch nie gegen die Schweiz in der Endrunde einer WM oder der Olympischen Spiele verloren. Schweden hat die letzten neun Spiele gegen die Schweiz bei den grossen Turnieren gewonnen.» Schweden, Schweden, Schweden.

Das gelb-blaue «Sportbladet» ist heiss auf den WM-Viertelfinal gegen die Schweiz und gräbt vor dem Hockey-Kracher alle möglichen Fakten und Statistiken aus, die für ihre «Tre Kronor» sprechen. Die Schweiz wird als historischer «Traumgegner» bezeichnet, Schweden als deren «Schreckgespenst».

Schweden als Angstgegner?. Suri: «Als Spieler hörst du das, aber es interessiert dich nicht»

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Die Zeitung erkennt vor dem grossen Spiel in Zürich einen «ganz klaren und enormen mentalen Vorteil gegenüber der Schweizer Mannschaft».

Trainer Hallam wittert mentale Schwäche der Schweizer

Und auch Trainer Sam Hallam schickt erste Provokationen: «Sie haben es wohl in den letzten beiden Jahren ins Finale geschafft, weil sie nicht gegen uns antreten mussten», wird der schwedische Coach im Interview zitiert.

«Wir sind ihnen bei Weltmeisterschaften schon lange nicht mehr begegnet. Ich weiss, dass wir statistisch gesehen sehr viele Spiele gegen die Schweiz gewonnen haben», sagt Hallam und versucht prompt, in die Köpfe der Schweizer Nati-Stars zu gelangen: «Ich hoffe, dass ihre Spieler merken, dass wir auf der anderen Seite stehen. Wenn das etwas bewirkt, dann ist es für uns positiv.»

Auch der Fakt, dass Schweden in Zürich bereits zweimal WM-Gold holte, wird hochgehalten. «Absolut, klar. Das klingt super. Dann werden wir unser Bestes geben, um die Chance auf einen dritten Titel am Leben zu erhalten», so Hallam.

Entschieden wird das Duell letztlich aber nicht auf Papier, sondern auf dem Eis. Um 20:20 Uhr geht's in Zürich los mit dem WM-Viertelfinal-Kracher.

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