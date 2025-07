André Petersson (rechts) spielt in der kommenden Saison für die SCL Tigers Keystone

Die SCL Tigers verstärken ihr Kader für die kommende Saison mit einem schwedischen Stürmer. André Petersson unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Keystone-SDA SDA

Der 34-jährige Petersson wechselt aus Schwedens höchster Liga von HV71 ins Emmental. Beim Verein aus Jönköping war er Teamkollege des 18-jährigen Berners Jamiro Reber.

Mit Schwedens Nationalmannschaft bestritt Petersson unter anderem die Weltmeisterschaft vor zwei Jahren in Tampere in Finnland und Riga in Lettland.

