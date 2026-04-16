Zäher Auftakt in die WM-Vorbereitung: Romain Loeffel (li.) im Zweikampf mit dem Slowaken Martin Fasko-Rudas Keystone

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam verliert bei der Premiere von Jan Cadieux als Cheftrainer das erste Vorbereitungsspiel auf die Heim-WM in der Slowakei 1:3.

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Ein kurioses Goal des Länderspiel-Debütanten Jakub Melisko sorgte in Topolcany für einen Schweizer Fehlstart in die WM-Vorbereitung. Sein Schuss, der weit am Gehäuse vorbeigegangen wäre, wurde von Fabian Heldner unglücklich ins Tor abgelenkt. Das 1:3 folgte dann in der Schlussminute.

Rund 24 Stunden nach der Freistellung von Patrick Fischer zeigten die Schweizer im ersten Spiel mit Jan Cadieux als Chef an der Bande zunächst eine solide Leistung. Nach einem torlosen ersten Drittel erzielte Dario Rohrbach nach nur 20 Sekunden im mittleren Abschnitt und einem gewonnenen Zweikampf an der Bande die Führung.

Danach bauten sie aber deutlich ab. In der 29. Minute hatten sie bei einem Lattenschuss trotz nummerischer Überzahl noch Glück, drei Minuten später erwischte Matus Vojtech mit einem Trickschuss den Schweizer Goalie Leonardo Genoni zwischen den Beinen. Ansonsten war es aber der MVP der letzten WM, der weitere Gegentore mit starken Paraden verhinderte.

Wichtige Stützen fehlen

Auf Schweizer Seite debütierten der Bieler Verteidiger Niklas Blessing und Ambri-Stürmer Miles Müller, der in der 9. Minute die erste gute Chance hatte. Grosse Bedeutung hat diese Niederlage in der slowakischen Provinz keine. Noch fehlen im Kader die Spieler aus der NHL und von den Playoff-Halbfinalisten. Neun weitere Vorbereitungsspiele stehen noch an, ehe es am 15. Mai an der WM in Zürich gegen die USA ernst gilt. Allerdings gilt es für die Schweizer auch, den Schock mit dem «Fall Fischer» zu verdauen. Erfolgserlebnisse würden dabei helfen.

Weiter geht es am Freitag mit einer zweiten Partie in der Slowakei, kommende Woche trifft man am Donnerstag und Freitag in Biel auf Ungarn.