Enttäuschende Leistung der Schweizer Hockey-Nati gegen Tschechien. Keystone

Nach den guten Leistungen gegen Finnland (2:3 n.V.) und Schweden (4:3 n.P.) bleibt die Schweiz im letzten Spiel in Helsinki im Rahmen der Euro Hockey Tour chancenlos – 2:5 gegen Tschechien.

SDA

Weil die ZSC Lions am Dienstag in der Champions Hockey League das Hinspiel des Achtelfinals gegen die Straubing Tigers bestreiten, standen Dean Kukan, Christian Marti, Denis Malgin und Sven Andrighetto in der Neuauflage des diesjährigen WM-Finals nicht zur Verfügung. Die grosse Lücke, die das Quartett hinterliess, konnte nicht gefüllt werden. Das Team von Trainer Patrick Fischer hatte den Tschechen wenig entgegenzusetzen.

Erneut positiv in Szene setzte sich bei den Schweizern der 21-jährige Giancarlo Chanton, der erstmals für die Nationalmannschaft berücksichtigt worden war. Der Verteidiger von Genève-Servette schoss in der 13. Minute mit einem satten Schuss das 1:1, nachdem er schon gegen Finnland getroffen hatte. Das 2:3 (44.) erzielte der 41-jährige Andres Ambühl, der sein 338. Länderspiel bestritt.

Das Unheil begann schon früh. Die Schweizer gerieten bereits nach 188 Sekunden durch ein Tor von Jachym Kondelik in Rückstand. Dem Treffer ging ein Puckverlust von Marco Miranda in der eigenen Zone voraus, und dann machte auch noch Goalie Stéphane Charlin eine unglückliche Figur. Die Tore vom 1:1 zum 1:3 (20.) kassierten die Schweizer innert 84 Sekunden. Charlin wurde nach dem ersten Drittel durch Gilles Senn ersetzt. Der Keeper von Ambri-Piotta musste ebenfalls einen Doppelschlag hinnehmen. Das 4:2 (37.) und 5:2 (39.) schossen die Tschechen innert 127 Sekunden.

Telegramm:

Tschechien – Schweiz 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Helsinki. – 1300 Zuschauer. – SR Brander/Vikman (FIN), Jusi/Lindblom (FIN). – Tore: 4. Kondelik (Beranek) 1:0. 13. Chanton (Aebischer, Künzle) 1:1. 18. Lenc (Pyrochta, Beranek) 2:1. 20. Zohorna (Knot, Scotka) 3:1. 34. Ambühl (Künzle, Baechler) 3:2. 37. Kunc (Kaut, Kondelik/Ausschluss Fora) 4:2. 39. Kaut (Spacek, Gazda) 5:2. – Strafen: je 1mal 2 Minuten.

Tschechien: Kacetl; Gazda, Pyrochta; Kostalek, Kucerik; Knot, Scotka; Jandus, Masin; Beranek, Kondelik, Lenc; Kantner, Kovarcik, Hrabik; Vozenilek, Zohorna, Kalus; Kaut, Spacek, Kunc.

Schweiz: Charlin/Senn (ab 21.); Baragano, Berni; Fora, Chanton; Loeffel, Geisser; Aebischer; Simion, Corvi, Miranda; Riat, Bader, Moy; Ambühl, Baechler, Herzog; Künzle, Senteler, Biasca; Rochette.

Bemerkungen: Schweiz ohne Heldner (verletzt), Kukan, Marti, Malgin, Andrighetto (bereits abgereist wegen Champions Hockey League) und Senn (Ersatzgoalie). – Schüsse: Tschechien 28 (11-13-4); Schweiz 20 (8-6-6). – Powerplay-Ausbeute: Tschechien 1/1; Schweiz 0/1.

sfy, sda