An der U20-Weltmeisterschaft in Ottawa treffen die jungen Schweizer Eishockeyaner im Viertelfinal auf die USA.

Die Schweizer beendeten die Vorrunden-Gruppe B dank einem 3:1 an Silvester gegen Kasachstan als Vierte. Die Schweizer dominierten die Partie deutlich. Das Team von Junioren-Nationalcoach Marcel Jenni liess bloss vier kasachische Torschüsse pro Drittel zu. Kasachstans Goalie Wladimir Nikitin (32 Paraden) sorgte aber dafür, dass die Schweizer lange um den Sieg bangen mussten.

Powerplay-Tore von Simon Meier nach nur 101 Sekunden (zum 1:0) und Ludvig Johnson in der 50. Minute (3:1) stellten den Schweizer Sieg letztlich sicher. Robin Antenen hatte dazwischen die Schweiz zum zweiten Mal in Führung gebracht (38.). Antenen und Johnson entstammen dem Nachwuchs des EV Zug; Simon Meier spielt in Nordamerika.

In den Viertelfinals treffen die Schweizer am 2. Januar auf die USA, das dank eines 4:1-Sieges gegen Gastgeber Kanada in der Nacht auf Mittwoch den Gruppensieg klargemacht hat.

Der Viertelfinal findet am Donnerstag um 20.30 Uhr Schweizer Zeit statt. Das Team von Coach Marcel Jenni ist dabei klarer Aussenseiter.

Kasachstan, das am Vortag in den letzten fünf Minuten und während einer Fünfminutenstrafe in Unterzahl gegen die Slowakei ein 2:4 aufgeholt hatte (!), muss gegen Deutschland das Abstiegs-Playoff bestreiten.

