Nationaltrainer Patrick Fischer reist ohne Sieg zurück in die Schweiz Keystone

Das Schweizer Nationalteam beendet den Karjala Cup in Tampere punktelos.

Nach den Niederlagen gegen Finnland (0:4) und Schweden (3:4) verlor die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer auch gegen Turniersieger Tschechien, und zwar 0:1.

Die Schweizer zeigten gegen die Osteuropäer die beste Leistung an diesem Turnier, besonders stark spielten sie im Mitteldrittel. Sie belohnten sich jedoch nicht für den grossen Aufwand. Einem Treffer am nächsten kamen Sven Senteler (31.) und Dario Simion (45.), die jeweils an der Torumrandung scheiterten. In der 23. Minute brachte Marco Lehmann in Unterzahl allein vor dem tschechischen Keeper Dominik Pavlat den Puck nicht im Gehäuse unter. Wenige Sekunden vor dem Ende vergab Calvin Thürkauf freistehend aus kurzer Distanz.

Die drei Powerplays der Schweizer sahen zwar ebenfalls gut aus, doch schaute auch in diesen nichts Zählbares heraus. So wurde ihnen eine dumme Strafe von Calvin Thürkauf in der offensiven Zone zum Verhängnis. Radan Lenc nutzte in der 18. Minute die Überzahl zum einzigen Treffer der Partie, wobei ihm die Schweizer vor dem Tor zu viel Platz liessen.

Telegramm:

Tschechien – Schweiz 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Tampere. – 2459 Zuschauer. – SR Kova/Holm (FIN/SWE), Thomann/Lundgren (FIN/SWE). – Tor: 18. Lenc (Stransky, Spacek/Ausschluss Thürkauf) 1:0. – Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Tschechien, 4mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Tschechien: Pavlat; Zabransky, Pyrochta; Knot, Tichacek; Zamorsky, Masin; Jandus, Galvas; Stransky, Spacek, Lenc; Repik, Jasek, Ordos; Flek, Kodytek, Kubik; Kousal, Filippi, Kovarcik.

Schweiz: Berra; Heldner, Berni; Kukan, Marti; Egli, Geisser; Le Coultre; Riat, Heim, Schmid; Bertschy, Richard, Thürkauf; Simion, Ambühl, Andrighetto; Martschini, Senteler, Herzog; Lehmann.

Bemerkungen: Schweiz ohne Hofmann (verletzt abgereist), Aeschlimann, Mirco Müller, Nussbaumer (alle überzählig) und van Pottelberghe (Ersatzgoalie). – Timeout Schweiz (57:26), Schweiz von 57:26 bis 58:44 und ab 58:50 ohne Goalie. – Schüsse: Tschechien 24 (10-6-8); Schweiz 26 (8-7-11). – Powerplay-Ausbeute: Tschechien 1/4; Schweiz 0/3.

