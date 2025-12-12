  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

NHL Josi und Moser feiern Kantersiege und punkten doppelt

SDA

12.12.2025 - 07:13

Nashville-Star Roman Josi glänzt mit Assists

Nashville-Star Roman Josi glänzt mit Assists

12.12.2025

Roman Josi mit den Nashville Predators und Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning kommen in der Nacht zum Freitag in den NHL zu deutlichen Siegen, zu denen sie je zwei Assists beisteuern.

Keystone-SDA

12.12.2025, 07:13

12.12.2025, 07:55

Die Nashville Predators feierten mit dem 7:2 daheim gegen die St. Louis Blues den höchsten Saisonsieg und bestätigten den Aufwärtstrend der letzten Wochen. Im Duell des drittschlechtesten Teams der Liga mit dem viertschlechtesten war Nashvilles Steven Stamkos mit vier Toren überragend, am 2:0 und am 6:2 des Kanadiers war Josi mit einem Assist beteiligt. Bei den Blues fiel Pius Suter durch eine Zwei-Minuten-Strafe auf, die im Schlussdrittel das siebte Gegentor zur Folge hatte.

Den Predators, die sechs ihrer letzten acht Spiele gewonnen haben, könnten am Sonntag bei den Colorado Avalanche zum ersten Mal in dieser Saison drei Siege in Folge erreichen.

Janis Moser kam mit den Tampa Bay Lightning zu einem 8:4 gegen die New Jersey Devils. Die Vorentscheidung fiel bereits im Startdrittel, das das Team aus Florida mit 4:1 für sich entschied. Der Schweizer Verteidiger lieferte seine Skorerpunkte acht und neun der Saison zum 3:1 und 7:3. Bei den Devils verliessen Nico Hischier und Jonas Siegenthaler das Eis mit einer Minus-2-Bilanz, Timo Meier fehlte wegen privater Angelegenheiten.

Tampa Bay Lightning feiert Kantersieg – Janis Moser glänzt mit zwei Assists

Tampa Bay Lightning feiert Kantersieg – Janis Moser glänzt mit zwei Assists

12.12.2025

Meistgelesen

US-Influencer feiert Schweizer Tankstelle ab – damit ist er nicht allein
Diese 4 Staaten will Trump angeblich aus der EU herausbrechen
«Bauer, ledig, sucht»-Teilnehmer Adrian stirbt im Alter von 42 Jahren

Videos aus dem Ressort

Nashville-Star Roman Josi glänzt mit Assists

Nashville-Star Roman Josi glänzt mit Assists

12.12.2025

Tampa Bay Lightning feiert Kantersieg – Janis Moser glänzt mit zwei Assists

Tampa Bay Lightning feiert Kantersieg – Janis Moser glänzt mit zwei Assists

12.12.2025

Gygax über Shaqiris Auswechslung: «Habe ich nicht verstanden»

Gygax über Shaqiris Auswechslung: «Habe ich nicht verstanden»

11.12.2025

Nashville-Star Roman Josi glänzt mit Assists

Nashville-Star Roman Josi glänzt mit Assists

Tampa Bay Lightning feiert Kantersieg – Janis Moser glänzt mit zwei Assists

Tampa Bay Lightning feiert Kantersieg – Janis Moser glänzt mit zwei Assists

Gygax über Shaqiris Auswechslung: «Habe ich nicht verstanden»

Gygax über Shaqiris Auswechslung: «Habe ich nicht verstanden»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nati-Coach wird deutlich. Fischer: «Gewisse Spieler waren nicht dort, wo ich sie mir wünsche»

Nati-Coach wird deutlichFischer: «Gewisse Spieler waren nicht dort, wo ich sie mir wünsche»

Euro Hockey Tour. Zwei Powerplaytore reichen nicht: Die Schweiz unterliegt Schweden

Euro Hockey TourZwei Powerplaytore reichen nicht: Die Schweiz unterliegt Schweden

Frauen-Nationalteam. Schweizerinnen besiegen wieder einmal Finnland

Frauen-NationalteamSchweizerinnen besiegen wieder einmal Finnland