  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

National League SCL Tigers gewinnen in Zug nach 0:3-Rückstand ++ ZSC demontiert Lugano ++ Biel bleibt punktlos

SDA

13.9.2025 - 22:45

Harri Pesonen (in gelb) stochert kurz vor Ende der Verlängerung den Puck zum 4:3-Siegtreffer für die SCL Tigers beim EV Zug über die Linie. Bis zur 40. Minute hatte Zug 3:0 geführt...
Harri Pesonen (in gelb) stochert kurz vor Ende der Verlängerung den Puck zum 4:3-Siegtreffer für die SCL Tigers beim EV Zug über die Linie. Bis zur 40. Minute hatte Zug 3:0 geführt...
Keystone

Die SCL Tigers liegen in Zug bis zur 40. Minute mit 0:3 hinten – und gewinnen noch mit 4:3 nach Verlängerung. Das sind die Fakten der sechs Spiele vom Samstag.

Keystone-SDA

13.09.2025, 22:45

13.09.2025, 22:55

Die Langnauer beendeten in Zug eine lange Durststrecke: Die SCL Tigers gewannen erstmals in der Zentralschweiz seit dem 20. Oktober 2017 und seither 17 Niederlagen de suite. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Harri Pesonen 15 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung im Powerplay, nachdem Zugs Tomas Tatar in der 62. Minute eine Fünfminuten-Strafe wegen eines Cross-Checks erhalten hatte. Pesonen hatte 36 Sekunden vor der zweiten Pause mit dem 1:3 schon die Aufholjagd eingeleitet. Auch die beiden Tore im Schlussdrittel erzielten die Emmentaler in Überzahl: Saku Mäenalanen (44.) und Dario Rohrbach (45.) trafen innerhalb von 105 Sekunden. Dominik Kubalik erzielte für Zug das 1:0 und das 3:0. Es waren die ersten Goals des Tschechen für den EVZ in der National League. (sfy)

Pasches Shutout

Kevin Pasche feierte bei Lausannes 3:0-Erfolg in Ambri-Piotta mit 40 Paraden den ersten Shutout in der neuen Saison. Letzte Saison gelangen dem jungen Lausanner Goalie die meisten Zu-Null-Spiele (9). Bei Ambri kehrte Alex Formenton nach 20 Monaten (und einem gewonnenen Gerichtsfall) aufs Schweizer Eis zurück. Formenton und Chris DiDomenico wirbelten die Lausanner Abwehr zwar mehrmals durcheinander, allerdings ohne zählbaren Erfolg.

Serie an Heimsiegen geht weiter

In der vergangenen Spielzeit gab es in den vier Partien zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und Bern lauter Heimsiege. Diese Serie ging im ersten Aufeinandertreffen in der laufenden Meisterschaft weiter. Die Lakers gewannen wie bereits im ersten Duell der letzten Saison mit 2:1. Sämtliche drei Treffer fielen in den ersten 18 Minuten. Alexander Jakowenko brachte die Gäste in der 3. Minute in Führung, Victor Rask (8.) und Dominic Lammer, der SCB-Goalie Adam Reideborn herrlich aussteigen liess, wendeten die Begegnung zu Gunsten der Lakers. (sfy)

Lias Anderssons Eigentor

Der HC Fribourg-Gottéron besiegte Biel mit 4:0 – doch das Tor, über das am Ende alles sprach, erzielte ein Bieler Akteur. Der 26-jährige Schwede Lias Andersson traf in der 45. Minute während einer angezeigten Strafe über die gesamte Eisfläche ins eigene Tor. Der Treffer wurde Samuel Walser gutgeschrieben, weil es im Eishockey keine Eigentore gibt. Das letzte derartige Goal gab es auf Schweizer Eis in der National League vor anderthalb Jahren. Damals ging ein Rückpass des Zugers Jan Kovar übers ganze Feld ins eigene Tor. Davos gewann diese Partie im Februar 2024 daheim gegen Zug mit 6:3.

Servettes zweiter Heimsieg

Servette feierte mit 4:2 gegen Kloten den zweiten Heimsieg der Saison. Tim Bozon erzielte zwei Tore; Jesse Puljujärvi, Jimmy Vesey und Sakari Manninen kamen ebenfalls zu je zwei Skorerpunkten. Bei Kloten verliess Verteidiger Leandro Hausheer das Eis mit einer Minus-3-Bilanz.

Grosser Auftritt von Denis Malgin

Denis Malgin zelebrierte beim 5:1-Heimsieg der ZSC Lions über Lugano einen grossen Auftritt. Malgin setzte in der 55. Minute mit dem 5:1 den Schlusspunkt und verbuchte vorher Assists zum 1:0 (in Unterzahl), 2:1 und 3:1. Einzig beim Powerplay-Treffer zum 4:1 hatte Malgin seinen Stock nicht im Spiel.

Die Matchtelegramme:

Zug – SCL Tigers 3:4 (0:0, 3:1, 0:2, 0:1) n.V.

7157 Zuschauer (ausverkauft). – SR Kaukokari/Arpagaus, Urfer/De Paris. – Tore: 22. Kubalik (Tatar, Wingerli) 1:0. 32. (31:42) Sklenicka (Martschini, Vozenilek/Powerplaytor) 2:0. 33. (32:24) Kubalik (Tobias Geisser, Moret) 3:0. 40. (39:24) Pesonen (Rohrbach, Baltisberger) 3:1. 44. (43:09) Mäenalanen (Kinnunen/Powerplaytor) 3:2. 45. (44:54) Rohrbach (Kinnunen, Mäenalanen/Powerplaytor) 3:3. 65. (64:45) Pesonen (Powerplaytor) 3:4. – Strafen: 4mal 2 plus 5 Minuten (Tatar) plus Spieldauer (Tatar) gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. – PostFinance-Topskorer: Wingerli; Björninen.

Zug: Wolf; Diaz, Sklenicka; Tobias Geisser, Moret; Balestra, Stadler; Mischa Geisser; Wingerli, Tatar, Kubalik; Martschini, Senteler, Herzog; Vozenilek, Kovar, Hofmann; Wey, Leuenberger, Eggenberger; Lindemann.

SCL Tigers: Meyer; Kinnunen, Mathys; Meier, Baltisberger; Erni, Guggenheim; Lehmann; Julian Schmutz, Björninen, Mäenalanen; Rohrbach, O'Reilly, Pesonen; Allenspach, Felcman, Bachofner; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Fahrni.

Bemerkungen: Zug ohne Bengtsson, Riva, Schlumpf (alle verletzt) und Künzle (gesperrt), SCL Tigers ohne Paschoud, Petersson, Riikola und Flavio Schmutz (alle verletzt).

ZSC Lions – Lugano 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

10'644 Zuschauer. – SR Lemelin/Hungerbühler, Stalder/Bachelut. – Tore: 3. Frödén (Malgin/Unterzahltor!) 1:0. 6. Simion (Thürkauf) 1:1. 27. Hollenstein (Malgin) 2:1. 48. Balcers (Malgin) 3:1. 53. Baltisberger (Aberg/Powerplaytor) 4:1. 55. Malgin (Baechler) 5:1. – Strafen: 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 5mal 2 Minuten gegen Lugano. – PostFinance-Topskorer: Balcers; Alatalo.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Geering, Schwendeler; Trutmann; Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Frödén, Sigrist, Balcers; Aberg, Bader, Riedi; Baltisberger, Baechler, Henry; Olsson.

Lugano: van Pottelberghe; Carrick, Müller; Aebischer, Dahlström; Jesper Peltonen, Alatalo; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Bertaggia; Fazzini, Sgarbossa, Perlini; Cormier, Sanford, Canonica; Tanner, Morini, Aleksi Peltonen; Lee.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Andreoff und Grant (beide verletzt), Lugano ohne Kupari, Sekac und Marco Zanetti (alle verletzt).

Rapperswil-Jona Lakers – Bern 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

4678 Zuschauer. – SR Piechaczek/Dipietro, Schlegel/Nater. – Tore: 3. Jakowenko (Kindschi, Ritzmann) 0:1. 8. Rask (Honka, Larsson) 1:1. 18. Lammer (Dünner, Larsson) 2:1. – Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 3mal 2 Minuten gegen Bern. – PostFinance-Topskorer: Fritz; Merelä.

Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Honka, Maier; Kellenberger, Larsson; Capaul, Jelovac; Dufner; Moy, Albrecht, Strömwall; Fritz, Rask, Zangger; Lammer, Dünner, Wetter; Embacher, Taibel, Marlon Graf; Hofer.

Bern: Reideborn; Iakovenko, Lindholm; Untersander, Füllemann; Vermin, Rhyn; Kindschi, Häman Aktell; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Merelä, Aaltonen, Marchon; Schild, Müller, Alge; Ritzmann, Alain Graf, Simon Moser.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Jensen (verletzt), Bern ohne Ejdsell, Kreis und Loeffel (alle verletzt). Bern ab 57:20 ohne Torhüter.

Genève-Servette – Kloten 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

5817 Zuschauer. – SR Hebeisen/Borga, Bürgy/Gurtner. – Tore: 14. Manninen (Puljujärvi, Karrer) 1:0. 30. Meyer 1:1. 33. Bozon (Sutter, Vesey) 2:1. 38. Granlund (Puljujärvi, Manninen) 3:1. 49. Wolf 3:2. 57. Bozon (Vesey) 4:2 (ins leere Tor). – Strafen: je 2 Minuten. – PostFinance-Topskorer: Manninen; Leino.

Genève-Servette: Mayer; Saarijärvi, Le Coultre; Karrer, Berni; Rutta, Chanton; Sutter, Miranda; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Bozon, Jooris, Vesey; Praplan, Pouliot, Rod; Ignatavicius, Verboon, Hischier.

Kloten: Waeber (38. Fadani); Wolf, Max Lindroth; Hausheer, Klok; Delémont, Steiner; Kellenberger, Profico; Simic, Gignac, Puhakka; Meyer, Leino, Ramel; Weibel, Smirnovs, Rafael Meier; Körbler, Derungs, Schäppi.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Akeson und Beck (beide überzählige Ausländer), Kloten ohne Diem, Simon Meier, Morley (alle verletzt) und Schreiber (krank). Kloten von 56:46 bis 56:57 und ab 58:29 ohne Torhüter.

Fribourg-Gottéron – Biel 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

9280 Zuschauer. – SR Wiegand/Gerber, Steenstra/Humair. – Tore: 6. Sprunger (Borgström) 1:0. 45. Walser 2:0 (Eigentor Andersson). 48. Schmid (Biasca, Sörensen) 3:0. 59. Sprunger (Rathgeb, Schmid) 4:0. – Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 6mal 2 plus 5 Minuten (Laaksonen) gegen Biel. – PostFinance-Topskorer: Sörensen; Sylvegaard.

Fribourg-Gottéron: Berra; Kapla, Johnson; Rathgeb, Jecker; Streule, Seiler; Wülser; Bertschy, Schmid, Biasca; Sprunger, De la Rose, Borgström; Sörensen, Wallmark, Marchon; Etter, Walser, Gerber; Dorthe.

Biel: Janett; Laaksonen, Zryd; Hultström, Blessing; Burren, Stampfli; Grossmann; Sylvegaard, Andersson, Sallinen; Hofer, Haas, Kneubuehler; Cajka, Müller, Rajala; Sablatnig, Christen, Braillard; Cattin.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Glauser (verletzt) und Nemeth (krank), Biel ohne Säteri (überzähliger Ausländer).

Ambri-Piotta – Lausanne 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

6333 Zuschauer. – SR Stolc/Ruprecht, Huguet/Meusy. – Tore: 16. Czarnik (Niku) 0:1. 35. Rochette (Fuchs/Powerplaytor) 0:2. 59. Oksanen (Riat) 0:3 (ins leere Tor). – Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne. – PostFinance-Topskorer: Zgraggen; Oksanen.

Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Bachmann; Heed, Terraneo; Dario Wüthrich, Zgraggen; Pezzullo; DiDomenico, Heim, Formenton; Joly, Manix Landry, Petan; Bürgler, Pestoni, De Luca; Zwerger, Lukas Landry, Müller; Kostner.

Lausanne: Pasche; Heldner, Brannström; Niku, Marti; Baragano, Fiedler; Sansonnens; Zehnder, Czarnik, Caggiula; Riat, Rochette, Oksanen; Fuchs, Jäger, Kahun; Holdener, Bougro, Douay; Hügli.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti, Grassi (beide verletzt) und Tierney (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Suomela (verletzt). Ambri-Piotta von 58:21 bis 59:00 ohne Torhüter.

Meistgelesen

Ukrainische Drohnen setzen russische Ölraffinerie in Brand +++ Drohnalarm in Polen und Rumänien – Kampfjets in der Luft
Bea Knecht: «Mit 11 im Skilager sagte ein Bub zu mir: ‹Man kann imfall auch ein Meitli werden›»
Keiner will 135 Jahre altes Schwyzer Traditionscafé kaufen

Videos aus dem Ressort

Atlético Madrid - Villarreal 2:0

Atlético Madrid - Villarreal 2:0

LALIGA | 4. Runde | Saison 25/26

13.09.2025

Renato Steffen: «Hitzige Diskussionen gehören zum Fussball dazu»

Renato Steffen: «Hitzige Diskussionen gehören zum Fussball dazu»

13.09.2025

David von Ballmoos: «Mit guten Ansätzen können wir uns nichts kaufen»﻿

David von Ballmoos: «Mit guten Ansätzen können wir uns nichts kaufen»﻿

13.09.2025

Atlético Madrid - Villarreal 2:0

Atlético Madrid - Villarreal 2:0

Renato Steffen: «Hitzige Diskussionen gehören zum Fussball dazu»

Renato Steffen: «Hitzige Diskussionen gehören zum Fussball dazu»

David von Ballmoos: «Mit guten Ansätzen können wir uns nichts kaufen»﻿

David von Ballmoos: «Mit guten Ansätzen können wir uns nichts kaufen»﻿

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

National League. Meister ZSC Lions schlägt Lugano und stürmt an Tabellenspitze

National LeagueMeister ZSC Lions schlägt Lugano und stürmt an Tabellenspitze

National League. Andrea Glauser fällt zwei Monate aus

National LeagueAndrea Glauser fällt zwei Monate aus

National League. Siege für Zürcher Teams, keine Punkte für das Tessin

National LeagueSiege für Zürcher Teams, keine Punkte für das Tessin