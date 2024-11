Europa-League-Spiel zwischen Besiktas Istanbul und Maccabi Tel Aviv wird nach Ungarn verlegt

Das Europa-League-Spiel zwischen dem türkischen Verein Besiktas Istanbul und Maccabi Tel-Aviv aus Israel am 28. November wird auf neutralem Boden in Ungarn ausgetragen. Das teilte die UEFA am Montag mit. Ursprünglich war das Spiel ein Heimspiel für Besiktas. Die türkische Regierung hatte jedoch beschlossen, es nicht in der Türkei austragen zu lassen.

12.11.2024