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Lausanne schafft das Break Servette steht im Léman-Derby unter Druck

SDA

25.3.2026 - 22:40

Lausanne setzt Rivale Servette mit Auswärtssieg unter Druck
Lausanne setzt Rivale Servette mit Auswärtssieg unter Druck
Keystone

Im Léman-Derby zwischen Genève-Servette und Lausanne gibt es das erste Break. Die Waadtländer gewinnen in Genf 5:2 und führen nun in der Viertelfinalserie mit 2:1.

Keystone-SDA

25.03.2026, 22:40

25.03.2026, 23:32

Lausannes 3:1 durch Austin Czarnik (38.) war eine Augenweide: Der Amerikaner beförderte den Puck aus der Luft ins Tor. Im letzten Drittel waren die Genfer zu keiner Reaktion mehr fähig. Im Gegenteil: In der 55. Minute erhöhte Verteidiger Inaki Baragano mit seinem dritten Saisontreffer auf 4:1. Darauf fand Servette mit dem 2:4 durch Vili Saarijärvi zwar noch eine Antwort, doch nur 72 Sekunden später stellte Drake Caggiula in Überzahl den 5:2-Endstand her.

Zuvor hatte Servette den LHC viermal in Serie vor heimischem Publikum bezwungen.

Im ersten Abschnitt lautete das Schussverhältnis 14:9 für Servette, dennoch führten die Gäste mit 2:1. Ken Jäger erzielte in der 5. Minute nach nur neun Sekunden im ersten Powerplay der Partie die Führung für Lausanne. Der Schweizer Olympia-Teilnehmer reagierte nach einem Abpraller blitzschnell. Es war bereits der vierte Überzahltreffer von Lausanne in dieser Serie. In der 10. Minute nutzte auch Servette sein erstes Powerplay und glich durch Vincent Praplan zum 1:1 aus. Für das 2:1 zeichnete in der 18. Minute Erik Brännström verantwortlich, wobei der Genfer Goalie Stéphane Charlin nicht die beste Figur machte.

Damit liegt der Heimvorteil nun auf Seiten von Lausanne. Vom Qualifikationsdritten Servette ist am Freitag auswärts eine Reaktion gefordert.

Telegramm:

Genève-Servette – Lausanne 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

7135 Zuschauer (ausverkauft). – SR Stolc (SVK)/Dipietro, Stalder/Francey. – Tore: 5. Jäger (Riat/Powerplaytor) 0:1. 10. Praplan (Powerplaytor) 1:1. 18. Brännström 1:2. 38. Czarnik (Suomela, Kahun) 1:3. 55. Baragano (Brännström) 1:4. 57. (56:02) Saarijärvi (Powerplaytor) 2:4. 58. (57:14) Caggiula (Rochette, Riat/Powerplaytor) 2:5. – Strafen: 8mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Rod, Sutter) plus Spieldauer (Rutta) gegen Genève-Servette, 9mal 2 Minuten gegen Lausanne. – PostFinance-Topskorer: Granlund; Czarnik.

Genève-Servette: Charlin; Rutta, Berni; Saarijärvi, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Bozon, Jooris, Vesey; Praplan, Pouliot, Hischier; Miranda, Verboon, Rod; Ignatavicius.

Lausanne: Pasche; Baragano, Brännström; Niku, Marti; Heldner, Sansonnens; Nathan Vouardoux, Fiedler; Riat, Rochette, Caggiula; Czarnik, Suomela, Kahun; Fuchs, Jäger, Zehnder; Prassl, Bougro, Douay.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Richard (verletzt) und Brassard (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Oksanen (verletzt). Genève-Servette von 56:22 bis 56:35 und 58:15 bis 60:00 ohne Torhüter.

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