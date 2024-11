Jonas Siegenthaler (links) verteidigt gegen Andrei Svechnikov. Keystone

Die New Jersey Devils besiegen die Carolina Hurricanes 4:2 und schliessen damit nach Punkten zum Leader der Division auf.

SDA

Mann des Spiels war der Schwede Jesper Bratt, der zwei Tore und einen Assist beisteuerte. Die Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler in Diensten der Devils erhielten viel Eiszeit, konnten diese aber nicht in Skorerpunkte ummünzen. In der Metropolitan Division führen Carolina und New Jersey mit je 28 Punkten, wobei die Hurricanes drei Spiele weniger ausgetragen haben.

Bittere Pleite für Janis Moser

Janis Moser kassierte mit den Tampa Bay Lightning eine bittere 6:7-Niederlage nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets. Die Gäste aus Florida gingen schnell 3:0 in Führung, liessen dann aber nach. Den Ausgleich zum 3:3 erzielte Columbus, als Moser gerade eine Strafe absitzen musste. Dafür konnte sich der Seeländer Verteidiger einen Assist beim 6:6-Ausgleich gutschreiben lassen.

Philipp Kuraschew sitzt auf der Tribüne

Im Tief ist derzeit Philipp Kuraschew. Der Schweizer in den Reihen der Chicago Blackhawks wurde für das Spiel gegen Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers (3:1) auf die Tribüne verbannt. Trainer Luke Richardson sprach davon, dass Kuraschew einen Reset, einen Neustart brauche. «Wenn es nicht läuft, spielt man vielleicht etwas zurückhaltender. Aber das hilft weder ihm noch uns», so Richardson über Kuraschew. «Er muss wieder mehr Intensität zeigen. Wir arbeiten mit ihm daran, dass er zu alter Stärke zurückfindet.»

sda