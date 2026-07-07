Die Schweizer Eishockey-Nati präsentiert ihr neues Trikot. Vor allem das gigantische Logo auf der Brust fällt sofort auf.

Unsere Farben. Unsere Identität. Unser Trikot: Lara Stalder und Ken Jäger präsentieren das neue Trikot der Nationalteams.🇨🇭 Nos couleurs. Notre identité. Notre maillot: Lara Stalder et Ken Jäger présentent le nouveau maillot de nos équipes nationales.🤩 #SIHF #zämefürdSchwiiz pic.twitter.com/2rE1EcQjmR

Änderung nach Wappen-Verbot So sieht das neue Trikot der Hockey-Nati aus

Die Schweizer Eishockey-Nati hat ihr neues Trikot vorgestellt. In den sozialen Medien präsentiert der Schweizerische Eishockeyverband (SIHF) das neue Design und schreibt dazu: «Unsere Farben. Unsere Identität. Unser Trikot.» Davos-Stürmer Ken Jäger und Nati-Kapitänin Lara Stalder kriegen die Ehre, das neue Leibchen den Fans zu zeigen.

Besonders ins Auge sticht das neue Logo auf der Brust. Statt des bekannten Schweizer Wappens prangt dort ein neu gestaltetes grosses Schweizer Kreuz. Hintergrund ist das Wappenschutzgesetz: Der SIHF darf das offizielle Schweizer Wappen nicht mehr verwenden, nachdem der Verband die Frist für einen entsprechenden Antrag beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) verpasst hatte. Entsprechend ungewohnt wirkt das neue Erscheinungsbild auf den ersten Blick.

Links ist das neue Nati-Trikot – und rechts das bisherige mit dem Schweizer Wappen. Screenshot / Keystone

Die Debatte um das Schweizer Wappen auf dem Eishockey-Trikot wurde im Oktober 2024 emotional geführt. Mit dem Resultat, dass die Nati das Schweizer Wappen noch bis Ende 2026 – inklusive Heim-WM – nutzen darf, danach aber endgültig Schluss ist. Und jetzt ist es tatsächlich so weit: Neu prangt auf dem Leibchen der Eishockeyaner das unproblematische Schweizer Kreuz, wie bei der Fussball-Nati, und nicht mehr das Wappen.

Erstmals auf dem Eis zu sehen sein wird das neue Trikot im November, dann steht die nächsten Länderspiele auf dem Programm. Zu kaufen gibt es das Leibchen noch nicht.

Wer weiss: Vielleicht bringt das neue Trikot der Schweizer Nati Glück für die WM 2027 in Deutschland, nachdem sie zuletzt dreimal in Folge den WM-Final verloren hat.