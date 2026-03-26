Sorgen um Andrighetto überschatten den ZSC-Sieg gegen Lugano 26.03.2026

Die ZSC Lions sind gegen Lugano auf bestem Weg in den Playoff-Halbfinal. Der jüngste Sieg wird allerdings vom Ausfall von Sven Andrigehtto überschattet, der nach einem Crash mit einem Mitspieler nicht weiterspielen kann.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ZSC Lions gewinnen auch das dritte Playoff-Duell gegen den HC Lugano und legen in der Serie mit 3:0 vor.

Den Heimsieg am Mittwoch zahlen die Zürcher mit dem Ausfall von Sven Andrighetto aber teuer.

Der Nati-Star muss nach einem Zusammenprall mit einem Teamkollegen benommen vom Eis und kehrt nicht mehr zurück. Mehr anzeigen

Die ZSC Lions stehen in den Playoffs mit einer makellosen Bilanz da. Gegen den HC Lugano entscheiden die Zürcher sämtliche bisherigen Spiele für sich und stellen mit einem souveränen 4:0-Heimerfolg am Mittwoch auf 3:0 in der Serie. Doch der Heimsieg wird von einem Zwischenfall kurz vor Ende des zweiten Drittels überschattet.

In der 38. Minute jagen die ZSC-Stürmer Sven Andrighetto und Rudolfs Balcers in der Mittelzone der Scheibe hinterher – und haben dabei offenbar nur Augen für den Puck. Mit voller Wucht prallen die Teamkollegen ineinander, Balcers trifft Andrighetto dabei mit voller Wucht am Kopf und beide gehen zu Boden.

Während sich der Lette in der Folge selbst wieder aufrichten kann, hat es den Schweizer Nati-Star übel erwischt. Nur mit Hilfe kann sich Andrighetto vom Eis begeben und verschwindet direkt in der Kabine. Genaueres zum Zustand des 33-Jährigen ist aktuell nicht bekannt.

«Das war heftig, hat nicht schön ausgesehen», sagt ZSC-Coach Marco Bayer nach dem Spiel und unterstreicht: «Andrighetto ist einer unserer Schlüsselspieler, und wenn er ausfällt, spürt man dies enorm. Aber wir sind breit aufgestellt, da besteht auch immer eine Chance für einen anderen, in die Bresche zu springen.»