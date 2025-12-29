  1. Privatkunden
Spengler Cup Sparta Prag eliminiert das Team Canada

SDA

29.12.2025 - 17:48

Filip Chlapik bejubelt sein 2:1 - den Gamewinner gegen das Team Canada
Filip Chlapik bejubelt sein 2:1 - den Gamewinner gegen das Team Canada
Keystone

Erstmals wieder seit 2022 scheidet das Team Canada als erstes Team aus dem Spengler Cup in Davos aus. Die Kanadier unterliegen Sparta Prag mit 1:5.

Keystone-SDA

29.12.2025, 17:48

29.12.2025, 18:28

Vor drei Jahren unterlagen die Kanadier im ersten K.o.-Spiel des vierten Turniertags dem schwedischen Vertreter Örebro mit 1:3. Drei Jahre später wies wieder fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor den Weg in die Niederlage.

Das Team Canada erspielte sich die grössere Anzahl und auch die bedeutend besseren Torchancen. Der einzige Schuss, den Spartas Goalie Jakub Kovar (ex-ZSC) aber passieren lassen musste, wurde von Tschechiens Weltmeister Jakub Krejcik unhaltbar ins eigene Netz abgefälscht.

Zwei Tore ins leere Gehäuse

95 Sekunden nach diesem 1:1-Ausgleich brachte Filip Chlapik Sparta Prag gleich wieder in Führung. Danach brachen die Kanadier resigniert ein. Der Lette Martins Dzierkals erzielte zwei Tore. Zweimal traf Sparta Prag ins leere Tor.

Sparta Prag verlor bei seiner letzten Teilnahme in Davos 2022 den Final mit 2:3 nach Verlängerung gegen Ambri-Piotta. In den Halbfinals trifft Sparta am Dienstagnachmittag auf die US Collegiate Selects.

Telegramm:

Sparta Prag – Team Canada 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)

6762 Zuschauer (ausverkauft). – SR Gerber/Tscherrig (SUI), Obwegeser/Dapuzzo (SUI). – Tore: 47. Dzierkals (Irving, Hrabik) 1:0. 54. Peca 1:1 (Eigentor Krejicik). 55. Chlapik (Vesalainen) 2:1. 59. (58:18) Dzierkals (Raska) 3:1 (ins leere Tor). 60. (59:12) Vesalainen 4:1 (ins leere Tor). 60. (59:58) Nemecek (Sirota) 5:1. – Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Sparta Prag, 1mal 2 Minuten gegen Team Canada. – Bemerkungen: Sparta Prag mit Kovar, Team Canada mit Hughes im Tor.

