Sportchef Duca und Coach Cereda verlassen Ambri nach «Dolchstoss» von Präsident Lombardi

Paolo Duca, Filippo Lombardi und Luca Cereda. Ti-Press

Paolo Duca und Luca Cereda verlassen Ambrì Piotta nach einem geheimen Treffen von Präsident Filippo Lombardi mit Christian Dubé, dem möglichen neuen Sportdirektor und Trainer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Paolo Duca und Luca Cereda verlassen Ambrì Piotta.

Das Vertrauen in den Verein wurde durch ein geheimes Treffen zwischen Filippo Lombardi und Christian Dubé, dem möglichen neuen Sportdirektor und Trainer, erschüttert.

Der Weggang der beiden Führungskräfte ist ein schwerer Schlag für den Verein, der unter ihrer Leitung in den letzten Jahren wieder zu Stabilität und Identität gefunden hatte.

Lombardi stellt sein Amt als Präsident zur Verfügung. Mehr anzeigen

Ambri ist nach zehn Niederlagen in zwölf Meisterschaftsspielen nur Tabellenvorletzter. Immerhin an der Bande ist eine interimistische Lösung bestimmt, mit René Matte und Eric Landry übernehmen vorderhand die zwei bisherigen Assistenztrainer von Luca Cereda.

(K)ein Geheimtreffen

Cereda und Paolo Duca – zwei ehemalige Ambri-Spieler und Jugendfreunde – waren bei den Leventinern seit 2017 als Trainer und Sportchef angestellt. Weil sich Präsident Filippo Lombardi in den vergangenen Tagen gemäss übereinstimmenden Medienberichten heimlich mit Christian Dubé getroffen hatte, um eine mögliche Nachfolgelösung aufzugleisen, gaben Cereda (44) und Duca (44) ihre Funktionen nach gut acht Jahren auf.

Für sein Vorgehen entschuldigte sich der ehemalige Ständerat Lombardi, der seit April 2009 an der Spitze des Klubs stand, beim Duo Cereda/Duca, das bei der kurzfristig angesetzten Medienkonferenz am Mittwoch neben ihm sass. Anschliessend gab auch Lombardi bekannt, dass er sein Amt zur Verfügung stellt.

Offensichtliche Uneinigkeit

Während der Medienkonferenz, die vom Regionalsender Teleticino live übertragen wurde, kam es zwischen Lombardi, Duca und Cereda zu teils heftigen Diskussionen, bei welchen die Uneinigkeit der drei Führungspersonen des Tessiner Klubs offensichtlich wurde.

Duca sprach an der Pressekonferenz gar von einem «Dolchstoss», den man erhalten habe.

Der Weggang der beiden ist ein schwerer Schlag für den Verein, der in den letzten Jahren unter ihrer Führung wieder Stabilität und eine klare Identität gefunden hatte und einige schwierige Momente seiner jüngeren Geschichte überwinden konnte.

Die Pressekonferenz im Ticker