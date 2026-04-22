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Er liess Patrick Fischer auffliegen SRF-Journalist Pascal Schmitz hört als Speaker der Rapperswil-Jona Lakers auf

Jan Arnet

22.4.2026

SRF-Redaktor Pascal Schmitz zieht sich als Speaker der Rapperswil-Jona Lakers zurück.
SRF-Redaktor Pascal Schmitz zieht sich als Speaker der Rapperswil-Jona Lakers zurück.
SRF

Die Recherchen von SRF-Redaktor Pascal Schmitz standen am Ursprung der Freistellung von Nati-Trainer Patrick Fischer. Jetzt hört Schmitz nach 14 Jahren als Speaker der Rapperswil-Jona Lakers auf.

Jan Arnet

22.04.2026, 22:03

22.04.2026, 22:07

«Stadionspeaker Pascal Schmitz hat die Lakers informiert, dass er dem Verein in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen wird», teilen die Rapperswil-Jona Lakers am Mittwochabend mit.

Die Ereignisse der vergangenen Tage hätten ihn zu diesem Schritt bewogen, gibt Schmitz selbst zu verstehen: «Damit möchte ich Schaden von den Lakers abwenden, denn dieser Verein ist für mich eine Herzensangelegenheit und ein wichtiger Teil meines Lebens.»

Der SRF-Redaktor erlangte vergangene Woche nationale Berühmtheit, nachdem Patrick Fischer selbst öffentlich machte, 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele in Peking gereist zu sein. Später kam raus, dass Fischer damit lediglich dem SRF zuvor kam. Der mittlerweile abgesägte Nati-Coach hatte diese vertrauliche Information Pascal Schmitz bei einem Mittagessen mitgeteilt.

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Rassistische Schmitz-Kommentare auf Facebook

Für sein Handeln bekommt SRF-Mann Schmitz nicht nur Zuspruch. Vielerorts hagelt es auch Kritik. Am Mittwoch veröffentlicht die «Weltwoche» einen Artikel, der aufzeigt, dass Schmitz vor Jahren in den sozialen Medien rassistische und beleidigende Kommentare verfasst hatte.

«Jüngst wurden Facebook-Posts von mir öffentlich, die ich vor rund 15 Jahren abgesetzt habe. Ich möchte mich aufrichtig bei allen Menschen entschuldigen, die von mir in diesen Posts beleidigt worden sind», wird Schmitz im Statement der Lakers zitiert.

Der Verein begrüsse nach Vorliegen des Artikels den Entscheid von Pascal Schmitz und «verurteilt die getätigten Äusserungen in den sozialen Medien aufs Schärfste».

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