Suter trifft in Unterzahl für St. Louis 29.03.2026

Die Schweizer Spieler sind in den NHL-Partien in der Nacht auf Sonntag fleissig am Skoren. Timo Meier, Lian Bichsel und Pius Suter reihen sich unter die Torschützen ein.

Keystone-SDA SDA

Pius Suter gelang beim 5:1-Auswärtssieg der St. Louis Blues in Toronto der persönlich zwölfte Treffer der Saison. Das 3:1 im Schlussdrittel war ein Shorthander. Für die Blues war es der vierte Sieg in Serie, womit sie ihre Hoffnungen auf die Teilnahme an den Playoffs aufrechterhalten. Der Rückstand auf die Nashville Predators mit Roman Josi, die zuhause gegen die Montreal Canadiens 1:4 verloren, beträgt nur noch vier Punkte.

Meier auf Assist von Hischier

Für New Jersey setzte es auswärts gegen Carolina eine 2:5-Niederlage ab. Timo Meier hatte die Devils kurz nach Beginn der Partie mit seinem 22. Saisontreffer 1:0 in Führung gebracht. Zu diesem Tor gab Nico Hischier den zweiten Assist.

Timo Meier markiert gegen Carolina seinen 22. Saisontreffer 29.03.2026

Vierter Saisontreffer für Bichsel

Dallas' Verteidiger Lian Bichsel erzielte beim 6:3-Auswärtssieg gegen die Pittsburgh Penguins sein viertes Saisontor im Mitteldrittel zum 4:2. Für die Stars, das zweitbeste Team der Western Conference, war es nach vier Niederlagen in Serie der erste Sieg.