Als einziger Schweizer im Einsatz verliert Pius Suter in der NHL in der Nacht zum Donnerstag Schweizer Zeit mit 3:8 klar gegen die Chicago Blackhawks.
Die Blues, die die vergangenen beiden Spiele gegen die Flames und gegen die Canucks gewonnen hatten, verloren damit zum zweiten Mal in der noch jungen NHL-Saison.
Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel, das 2:2 endete, bauten die Blackhawks ihre Führung im Mitteldrittel um drei Tore aus. Auch in den letzten 20 Minuten blieben sie überlegen und trafen weitere dreimal, während den Blues dank Tyler Tucker lediglich ein weiterer Treffer gelang. Der 29-jährige Suter stand während 14:43 Minuten auf dem Eis und blieb bei der 3:8-Niederlage ohne Skorerpunkte.