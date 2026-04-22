Swiss-Olympic-Direktor Roger Schnegg will den Fall Fischer nicht bagatellisieren. KEYSTONE

Swiss-Olympic-Direktor Roger Schnegg spricht im «Club» bei SRF über den Fall Patrick Fischer und verrät, dass sich auch das IOC beim Schweizer Verband meldete.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil bekannt wurde, dass Patrick Fischer mit einem gefälschten Covid-Zertifikat an die Olympischen Spielen 2022 reiste, wurde er vom Schweizer Eishockey-Verband freigestellt.

Im «Club» bei SRF spricht Swiss-Olympic-Direktor Roger Schnegg über den Ex-Eishockey-Nationaltrainer und stellt klar: «Das war kein Gentleman-Vergehen.»

Schnegg bestätigt zudem: Auch das IOC meldete sich beim Schweizer Verband und forderte einen entsprechend seriösen Umgang mit der Situation. Mehr anzeigen

Seit einer Woche schlägt das Geständnis von Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer hohe Wellen. Er war 2022 unter Verwendung eines gefälschten Covid-Impf-Zertifikats nach China eingereist, um an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen zu können.

Nun hat Swiss-Olympic-Direktor Roger Schnegg bei SRF bestätigt, dass sich auch das IOC zu dem Fall einschaltete und beim Schweizer Verband anklopfte. «Das IOC hat uns angefragt, ich habe vom Verantwortlichen ein Telefon gekriegt», sagt Schnegg im «Club».

«Er wollte sich informieren, was hier abgeht. Sie haben von uns erwartet, dass wir uns darum kümmern und diese Sache entsprechend seriös angeschaut wird. Es war sofort eine internationale Sache, weil es um die Olympischen Spiele ging.» Forderungen seien seitens des IOC aber keine gestellt worden.

«Bei einer Bank würde man nicht diskutieren»

Schnegg hält den Entscheid des Eishockeyverbands, Fischer als Nationaltrainer freizustellen, für richtig. «Wir haben keinen Druck ausgeübt. Wir können aber den Entscheid nachvollziehen und unterstützen ihn», so der Swiss-Olympic-Direktor.

Fischer habe wie alle Delegationsmitglieder an den Olympischen Spielen die Teilnahmebedingungen unterschrieben. «Er hat bestätigt, dass er die Einreisebedingungen und Ethikstatuten einhält. Das hat er nicht gemacht. Die Folgen, wenn das aufgeflogen wäre, waren nicht abschätzbar. Aber ich gehe davon aus, dass er ganz sicher nicht an der Bande gestanden hätte.»

Ob das Team oder die Delegation von den Spielen ausgeschlossen oder sanktioniert worden wäre, darüber könne man nur spekulieren. «Aber so strikt wie die Massnahmen in China waren, würde ich das nicht ausschliessen», ergänzt Schnegg, der zudem bestätigt, bislang keine Reaktionen aus China erhalten zu haben.

Der Swiss-Olympic-Direktor, der seine Funktion voraussichtlich noch bis Ende Jahr ausüben wird, weigert sich, den Vorfall zu bagatellisieren: «Das war nicht einfach ein Gentleman-Vergehen. Gerade Fischer, der sehr stark für seine Werte eingetreten ist, ist für sich selbst, aber auch für das Team und die ganze Schweizer Delegation ein grosses Risiko eingegangen. Das ist schon gewichtig, insbesondere bei so einem öffentlichen Sympathieträger, der auch ein Vorbild ist.»

Bei einem solchen Vertrauensbruch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer käme es in anderen Branchen gar nicht erst zur Diskussion, ist sich Schnegg zudem sicher: «Bei einer Bank würde man nicht im «Club» diskutieren, sondern es wäre ganz klar: ‹Diese Person ist nicht tragbar.›»