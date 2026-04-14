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«Werte wurden missachtet» Jetzt äussert sich Swiss Olympic zum Corona-Schwindel von Patrick Fischer

Sven Ziegler

14.4.2026

Patrick Fischer hat sein Covid-Zertifikat 2022 gefälscht. 
Patrick Fischer hat sein Covid-Zertifikat 2022 gefälscht. 
sda

Swiss Olympic zeigt sich «überrascht und irritiert» über die Enthüllung, dass Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer 2022 mit einem gefälschten Impfzertifikat an den Olympischen Spielen in Peking teilgenommen hat.

Sven Ziegler

14.04.2026, 13:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swiss Olympic reagiert «überrascht und irritiert» auf die Enthüllung, dass Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer 2022 mit einem gefälschten Impfzertifikat an den Olympischen Spielen in Peking teilnahm.
  • Der Dachverband hatte nach eigenen Angaben keine Kenntnis davon und war nicht für die Zertifikatsprüfung zuständig – spricht aber von einer «Falschdeklaration» auch gegenüber Swiss Olympic.
  • Swiss Olympic betont, dass Fischer mit seinem Verhalten olympische Werte missachtet und die unterzeichnete Teilnahmevereinbarung verletzt habe.
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Swiss Olympic hat am Dienstag in einer Stellungnahme auf die Enthüllungen rund um Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer reagiert. Der Dachverband des Schweizer Sports zeigt sich gegenüber SRF «überrascht und irritiert» darüber, dass Fischer im Februar 2022 ungeimpft und mit einem gefälschten Covid-Zertifikat an den Olympischen Winterspielen in Peking teilgenommen hat.

«Bei allem Respekt für seine persönlich anspruchsvolle Situation ist Patrick Fischer aus Sicht von Swiss Olympic ein grosses Risiko für sich selbst, seine Mannschaft sowie die Schweizer Delegation an den Olympischen Spielen 2022 eingegangen», hält der Verband fest.

Keine Kenntnis, keine Zuständigkeit

Swiss Olympic betont, von der Sache nichts gewusst zu haben – und auch nicht dafür zuständig gewesen zu sein. Wie Fischer selbst in seinem Statement vom 13. April 2026 eingeräumt hatte, war Swiss Olympic nicht in die Prüfung der eingereichten Covid-Zertifikate eingebunden.

Nati-Coach wurde erwischt. Patrick Fischer: «Habe für Olympia in China Covid-Zertifikat gefälscht»

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Dennoch wiegt der Vorwurf schwer: «Transparenz und gegenseitiges Vertrauen sind Swiss Olympic im Austausch mit den Verbänden und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Olympischen Spielen sehr wichtig. Diese Werte wurden von Patrick Fischer missachtet, indem er auch gegenüber Swiss Olympic eine Falschdeklaration gemacht hat.»

Teilnahmevereinbarung verletzt

Swiss Olympic erinnert daran, dass alle Delegationsmitglieder eine Teilnahmevereinbarung unterzeichnen müssen – darunter die Verpflichtung, die Vorgaben des Internationalen Olympischen Komitees, der Organisationskomitees und der Behörden des Ausrichterlands einzuhalten. Fischer habe gegen diese Vereinbarung verstossen.

Der Dachverband hält abschliessend fest, den olympischen Werten Höchstleistung, Freundschaft und Respekt verpflichtet zu sein – und diese von allen Delegationsmitgliedern einzufordern.

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