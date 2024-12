Andres Ambühl muss mit dem HCD eine Auftakt-Niederlage gegen das Team Kanada hinnehmen. KEYSTONE

Der HC Davos wird nicht wie im letzten Jahr ungeschlagen Sieger des Spengler Cups. Zum Auftakt kommen die Gastgeber gegen den «ewigen» Rivalen Team Kanada mit 2:6 unter die Räder.

Keystone-SDA, sda SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Der HC Davos verliert zum Auftakt des Spengler Cups gegen das Team Kanada mit 2:6.

Der HC ging in der 9. Minute in Führung, ehe Team Kanada die Partie drehte. Der Davoser trafen zwar in der 30. Minute noch zum Ausgleich, dann schoss das Team Kanada drei Tore innert rund sieben Minuten.

Am Freitag steht der HCD dem deutschen Team Straubing Tigers gegenüber. Mehr anzeigen

Bis zur Spielmitte läuft für den HCD alles einigermassen nach Plan. Dann treffen die Kanadier innert gut sieben Minuten dreimal vom 2:2 zum 5:2. Zweimal ist Charles Hudon erfolgreich, der üblicherweise in der AHL bei Ontario im Einsatz steht.

Er steht damit sinnbildlich für ein Team Kanada, das in diesem Jahr nur auf neun Spieler aus der National League zählen kann. Die Fülle von Schweden und vor allem Finnen, die wegen der Ächtung der russischen KHL verfügbar wurden, haben manche Kanadier bei Schweizer Klubs verdrängt. Dass die Kanadier aber auch in dieser Zusammensetzung ernst zu nehmen sind, machten sie deutlich klar. Das Ahornblatt auf der Brust setzt wie üblich spezielle Kräfte frei.

Dabei begann es optimal

Dabei hatte das Duell zwischen den beiden Rekordsieger des Spengler Cups (je 16 Siege) für die Davoser optimal begonnen. Die Ajoie-Leihgabe Oula Palve sorgte bereits in der 9. Minute für die frühe Führung. Diese machten die Kanadier noch im Startdrittel mit einem Doppelschlag wett. In der 30. Minute gelang Filip Zadina noch einmal der Ausgleich, danach brachen aber die Dämme.

Spätestens nach dem 6:2 von Tanner Fritz, dem neuen Ausländer der Rapperswil-Jona Lakers, in Unterzahl gab es über den Sieger keine Zweifel mehr. In einer optisch ausgeglichenen Partie hatten die Kanadier deutlich mehr Zug aufs Tor als das Heimteam.

Durch die Niederlage steht der HC Davos, der auch in der Meisterschaft die letzten vier Partien verloren hat, gleich am Freitagabend gegen die erstmals am Spengler Cup antretenden Straubing Tigers aus Deutschland unter Druck. In den Vorrunde ausscheiden kann man zwar nicht, die direkte Halbfinalqualifikation wird aber schwierig.