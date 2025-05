Von den Fans und den Teamkollegen gefeiert: Andreas Ambühl nach seinem Hattrick. Bild: Keystone

Andres Ambühl ist mit seinen drei Toren der Mann des Spiels beim 10:0-Kantersieg der Schweiz an der WM gegen Ungarn. Teamkollege Timo Meier sagt den Hattrick am Morgen voraus.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati überfährt in ihrem sechsten WM-Spiel Ungarn und gewinnt gleich mit 10:0. Routinier Andres Ambühl kann sich als Dreifachtorschütze auszeichnen.

Teamkollege Timo Meier bewies vor dem Spiel hellseherische Fähigkeiten und erklärt nach der Partie: «Ich habe heute morgen vorausgesagt, dass ‹Büeli› einen Hattrick schiesst.»

Auf eine Vorhersage, wer am Dienstag im letzten Gruppenspiel gegen Kasachstan treffen wird, will sich Meier noch nicht festlegen. Mehr anzeigen

Nach der Gala gegen überforderte Ungarn offenbart Timo Meier hellseherische Fähigkeiten. «Ich will ja nicht angeben», sagt der Stürmer der New Jersey Devils schmunzelnd. «Aber ich habe heute morgen vorausgesagt, dass 'Büeli' einen Hattrick schiesst. Meier spricht von Andres Ambühl, der an seiner 20. WM gegen Ungarn die Tore zum 1:0, 7:0 und 9:0 schoss.

Eine hübsche Zugabe

«Es ist sensationell, was er leistet», schwärmt der Appenzeller vom 41-jährigen Davoser. «Man hat es, glaube ich, auf der Bank gesehen, wie alle sich freuen. Auch die Fans, dass er noch auf einem solchen Niveau spielt. Hut ab!» Meier selber freut sich derweil über seine ersten beiden Turniertore, aber vor allem über die Leistung als Team.

«Ich glaube, es war ein gelungener Abend», sagt dann Ambühl in seiner bekannt trockenen Art. «Wir haben über 60 Minuten konsequent die gewünschten Sachen gemacht und kein Larifari oder locker oder überheblich gespielt.» Und zu seinem Hattrick? «Ja, das ist dann noch eine hübsche Zugabe, wichtig ist der Sieg.» Und Ambühl bestätigt Meiers Aussage. «Als er das am Morgen sagte, habe ich noch gelacht.»

Kommt noch Niederreiter?

Auf eine Vorhersage, wer am Dienstag im letzten Gruppenspiel gegen Kasachstan aufdrehen wird, will sich Timo Meier nicht festlegen. Noch nicht. «Schauen wir mal, was dann mein Bauchgefühl sagt», sagt er nur. Nino Niederreiter wird es nicht sein, so früh dürfte der Stürmer der Winnipeg Jets nicht bereit sein.

Eine Reise nach Dänemark (oder Schweden) bleibt aber nach dem Ausscheiden in den Playoffs eine Möglichkeit. Im Pauseninterview beim Fernsehen SRF sagt Nationalmannschaftsdirektor Lars Weibel, es sei alles in die Wege geleitet, nun gelte es, zuzuwarten. Warten, auf die Freigabe aus Kanada. Nationaltrainer Patrick Fischer meint nach dem Spiel: «Morgen (am Montag) sollten wir es hoffentlich sehen.

Videos aus dem Ressort

Diese Top-Sportler traten jung zurück Titelsammler, Weltmeister, Olympiasiegerinnen. Sechs Athletinnen und Athleten, die viel zu früh zurücktraten. 23.03.2022