Tomlinson: «Ich spürte eine Verzweiflung und Panik wie noch nie zuvor in meinem Leben»

Jeff Tomlinson, Ex-Coach von Rapperswil und Kloten, spricht erstmals offen über seine fast vollständige Erblindung und die dunklen Monate danach. Der Deutsch-Kanadier hat seine Erlebnisse auch in einem Buch verarbeitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jeff Tomlinson, der frühere Trainer von Rapperswil und Kloten, führte seine Teams trotz fast vollständiger Erblindung zu grossen Erfolgen – darunter den Aufstieg des EHC Kloten in die National League.

Nach zwei Sehnervinfarkten in den Jahren 2020 und 2021 konnte der Kanadier nur dank der Unterstützung seiner Assistenten weiterarbeiten und seine Behinderung lange geheim halten. 2023 zog er sich vom Traineramt zurück, um zu seiner Familie nach Düsseldorf zu ziehen.

Seine beeindruckende Geschichte erzählt er nun im Buch «Blindes Vertrauen», das am 12. September erscheint. Mehr anzeigen

Über Nacht änderte sich das Leben von Jeff Tomlinson dramatisch. Seit vier Jahren sieht der Eishockey-Trainer auf beiden Augen praktisch nichts mehr. Zunächst verlor er 2020 die Sehkraft auf dem rechten, später auch auf dem linken Auge. «Mit dem Sehverlust im ersten Auge konnte ich noch irgendwie umgehen. Aber mit dem zweiten nicht mehr. Ich spürte eine Verzweiflung und Panik wie noch nie zuvor in meinem Leben», erzählt er in einem Interview mit «Blick».

Schon zuvor hatte Tomlinson gesundheitliche Probleme, er überlebte 2016 einen Herzinfarkt und hatte 2019 eine Nierentransplantation. «Mir ging durch den Kopf, dass ich nicht mehr werde Autofahren können, kein Buch mehr lesen, meinen Kindern nicht mehr helfen, ich werde meinen Job verlieren. Ich hatte Existenzängste und vermutlich jede weitere Angst, die es gibt. Diese Emotionen überkamen mich in Wellen», beschreibt er seine Gefühlswelt nach der fast vollständigen Erblindung.

Die Umstände machen ihm schwer zu schaffen, er verliert auch den Lebenswillen. «Für einige Monate war es eine Option, diese Welt zu verlassen, weil ich nicht wusste, wie und ob ich mit dieser Situation umgehen kann. Ich war plötzlich nicht mehr unverwundbar. Und hatte nach allem in der Vergangenheit vielleicht auch einfach keine Kraft mehr, mich auch da noch durchzukämpfen.»

Weiterhin als Hockey-Trainer gearbeitet

Trotzdem coachte der Deutsch-Kanadier bis Saisonende 2021 in Rapperswil und zwei Jahre danach in Kloten noch weiter. Tomlinson weihte dabei nur einen kleinen Kreis in der Hockeyszene in seine Situation ein. Mit der Unterstützung seiner Assistenten, die oft quasi zu seinen Augen wurden, sowie seinen früheren Instinkten konnte er seine Behinderung lange geheim halten und seine Trainerarbeit fortführen.

«Natürlich habe ich am Anfang Spieler verwechselt, den falschen Namen gerufen oder ihnen auf dem Video eine Sequenz ohne sie gezeigt. Manchmal musste ich dann improvisieren oder wieder mal etwas vorspielen und Ausreden erfinden», erzählt er im «Blick».

Jeff Tomlinson beim Spengler Cup mit Jann Billeter. KEYSTONE

Abseits des Eises ist sein Alltag geprägt von grossen Hürden: Orientierung, Einkäufe und selbst einfache Wege waren kaum allein zu bewältigen. «Ich konnte nicht sehen, wenn Esswaren verdorben waren oder was es ist. Der Einfachheit halber ass ich sehr oft ein Müesli», führt Tomlinson im «Tages-Anzeiger» als Beispiel an. Auswärts bevorzugt er sein Stamm-Lokal, da er dort Räumlichkeiten und Karte in- und auswendig kennt.

Seine Assistenten begleiteten ihn nicht nur beim Coaching, sondern auch im täglichen Leben. Oft habe er Leute draussen auf der Strasse nicht erkannt. Die meiste Zeit ist er sowieso am liebsten zu Hause. Tomlinson wohnt allein in der Schweiz, die Familie mit Ehefrau Andrea und den beiden Töchtern ist in Düsseldorf zu Hause, die beiden Söhne aus erster Ehe leben in Nordamerika.

Neues Kapitel – und kein Versteckspiel mehr

Mit der Unterstützung der eingeweihten Leute gelingt ihm in Kloten gar in der ersten Saison der Aufstieg in die National League. «Wir alle hatten ein gemeinsames Ziel für den Klub, darum haben wir es geschafft. Manchmal kann ich es fast nicht fassen», resümiert er.

2023 zieht er einen Schlussstrich und gibt sein Amt als Chef-Trainer ab. Nach dem langjährigen Nomaden-Leben als Hockey-Trainer, der eigentlich nur im Sommer richtig bei der Familie präsent ist, zieht Tomlinson in Düsseldorf zu der Familie. Seine Frau Andrea ist seine grosse Stütze und bringt ihn wieder in die Spur.

Nach dem Rücktritt 2023 entscheidet sich der heute 55-Jährige, auch dem Versteckspiel ein Ende zu setzen. Er will, dass die Leute wissen, warum er sie übersieht oder manchmal in irgendwas hineinläuft oder stolpert. Deshalb hat er mithilfe von Kristian Kapp, Sport-Journalist beim Tages-Anzeiger, auch seine Geschichte aufgeschrieben. Das Buch heisst «Blindes Vertrauen» und erscheint am 12. September (Vorbestellungen gibt es hier).

