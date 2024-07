Tommy Albelin unterstützt Nationalcoach Patrick Fischer nur noch im Nebenamt. Keystone

Eishockey-Nationalcoach Patrick Fischer und der Schweizer Verband müssen zumindest für alle Testspiele einen neuen Assistenten suchen. Der Schwede Tommy Albelin wechselt zu den New York Islanders.

SDA

Tommy Albelin zieht es wieder zurück in die National Hockey League (NHL). Nach seiner grandiosen Aktivkarriere (2x Stanley-Cup-Sieger, Weltmeister 1987 mit Schweden) wirkte er schon von 2007 bis 2015 als Assistenztrainer für die Organisation der New Jersey Devils. Seit 2016 assistierte der 60-jährige Albelin Patrick Fischer beim Schweizer Nationalteam.

Albelin steht dem Schweizer Nationalteam weiter zur Verfügung. Vereinbart wurde, dass Albelin bis zur Heim-WM in der Schweiz 2026 zum Schweizer Team stösst, nachdem die Islanders aus den NHL-Playoffs ausgeschieden sind. An den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand ist Albelin als Assistent von Fischer fix mit dabei.

sda