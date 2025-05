Der amerikanische Goalie Jeremy Swayman hatte gegen Ungarn wenig zu tun. Bild: Keystone

Die USA, am Montag um 16.20 Uhr in Herning der dritte Gegner der Schweiz an der Eishockey-WM, lässt auch im zweiten Spiel kein Gegentor zu.

Keystone-SDA SDA

Dem 5:0 gegen Gastgeber Dänemark liessen die Amerikaner ein 6:0 gegen Aufsteiger Ungarn folgen. Der 21-jährige Frank Nazar steuerte zwei Tore und einen Assist zum Sieg bei, Torhüter Jeremy Swayman musste für seinen Shutout bloss 13 Schüsse parieren.

Auch Deutschland weist in der Schweizer Gruppe nach zwei Partien das Punktemaximum aus. Zwar geriet das Team von Trainer Harold Kreis gegen Kasachstan in der 4. Minute 0:1 in Rückstand, dennoch siegte es 4:1. Das entscheidende 2:1 schoss Wojciech Stachowiak in der 35. Minute.

In der Gruppe A in Stockholm feierte Topfavorit Kanada gegen Lettland einen 7:1-Kantersieg, obwohl Lettland durch Eduards Tralmaks (7.) in Führung ging. Die Nordamerikaner reagierten mit einem Doppelschlag innert 61 Sekunden zum 2:1 (11.). Das 1:1 erzielte Travis Konecny, der auch das 5:1 (40.) schoss. Kent Johnson zeichnete sich ebenfalls als Doppel-Torschütze aus.