An den «Sport Awards» am 29. März wurde Patrick Fischer noch zum Schweizer Trainer des Jahres gewählt. Keine drei Wochen später droht dem mittlerweile entlassenen Hockey-Nationalcoach nun auch die Aberkennung dieses Titels.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Patrick Fischer könnte nach dem Skandal um ein gefälschtes Covid-Zertifikat zwei «Sport Awards»-Titel verlieren.
- Das berichtet der «Blick» und beruft sich dabei auf Informationen von Swiss Olympic.
- Fischer wurde am Mittwoch bereits als Trainer der Schweizer Hockey-Nationalmannschaft freigestellt.
Demnach gebe es Bestrebungen, zwei von Fischers drei «Sports Award»-Titel – jene von 2024 und 2025 – abzuerkennen. Dies bestätigt der Dachverband Swiss Olympic gegenüber dem «Blick». Hintergrund ist auch hier der Skandal um ein gefälschtes Covid-Zertifikat.
An einer Sitzung am Mittwoch habe der Swiss-Olympic-Exekutivrat entschieden, dass ein Antrag gestellt werden soll, zu prüfen, ob Fischer die Trainer-Awards für 2024 und 2025 entzogen werden können. Man berufe sich dabei auf die ethischen Voraussetzungen für Nominierte.
Wie vergangene Woche von SRF aufgedeckt wurde, war der Ex-Nati-Trainer 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele in Peking gereist. Mittlerweile wurde Fischer von seinem Amt als Hockey-Nationaltrainer freigestellt. Zudem hat der Weltverband IIHF eine Untersuchung eingeleitet.
Swiss Olympic bestätigte zudem, Fischer bei der Swiss Sports Integrity (SSI) gemeldet und ihm die Swiss-Olympic-Trainerkarte entzogen zu haben.