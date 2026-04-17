Patrick Fischer droht zwei seiner Titel als «Trainer des Jahres» zu verlieren. KEYSTONE

An den «Sport Awards» am 29. März wurde Patrick Fischer noch zum Schweizer Trainer des Jahres gewählt. Keine drei Wochen später droht dem mittlerweile entlassenen Hockey-Nationalcoach nun auch die Aberkennung dieses Titels.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Patrick Fischer könnte nach dem Skandal um ein gefälschtes Covid-Zertifikat zwei «Sport Awards»-Titel verlieren.

Das berichtet der «Blick» und beruft sich dabei auf Informationen von Swiss Olympic.

Fischer wurde am Mittwoch bereits als Trainer der Schweizer Hockey-Nationalmannschaft freigestellt. Mehr anzeigen

Demnach gebe es Bestrebungen, zwei von Fischers drei «Sports Award»-Titel – jene von 2024 und 2025 – abzuerkennen. Dies bestätigt der Dachverband Swiss Olympic gegenüber dem «Blick». Hintergrund ist auch hier der Skandal um ein gefälschtes Covid-Zertifikat.

An einer Sitzung am Mittwoch habe der Swiss-Olympic-Exekutivrat entschieden, dass ein Antrag gestellt werden soll, zu prüfen, ob Fischer die Trainer-Awards für 2024 und 2025 entzogen werden können. Man berufe sich dabei auf die ethischen Voraussetzungen für Nominierte.

Wie vergangene Woche von SRF aufgedeckt wurde, war der Ex-Nati-Trainer 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat an die Olympischen Spiele in Peking gereist. Mittlerweile wurde Fischer von seinem Amt als Hockey-Nationaltrainer freigestellt. Zudem hat der Weltverband IIHF eine Untersuchung eingeleitet.

Swiss Olympic bestätigte zudem, Fischer bei der Swiss Sports Integrity (SSI) gemeldet und ihm die Swiss-Olympic-Trainerkarte entzogen zu haben.

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