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Vater von Davos-Star Der vierfache NHL-Champion Claude Lemieux ist gestorben

SDA

28.5.2026 - 21:56

Claude Lemieux ist im Alter von 60 Jahren gestorben.
Claude Lemieux ist im Alter von 60 Jahren gestorben.
Keystone

Der vierfache NHL-Champion Claude Lemieux stirbt im Alter von erst 60 Jahren. Dies geben die Montreal Canadiens bekannt.

Keystone-SDA

28.05.2026, 21:56

28.05.2026, 22:19

Montreal war das erste von drei Teams, mit denen Claude Lemieux den Stanley Cup holte. Der Franko-Kanadier gewann die NHL-Meisterschaft 1986 mit den Canadiens, danach 1995 und 2000 mit den New Jersey Devils und dazwischen mit den Colorado Avalanche (1996).

Er war bekannt für seinen Einsatz und seine harte Spielweise. Zum Ende seiner Karriere absolvierte Lemieux in der Saison 2003/04 noch zwölf Spiele mit dem EV Zug. Sein Sohn Brendan spielt aktuell beim HC Davos.

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