Tomas Mitell war früher professioneller Pokerspieler. KEYSTONE

Lugano hat nach einem schlechten Saisonbeginn Fahrt aufgenommen. Trainer Tomas Mitells kann dabei von seiner Tätigkeit vor dem Eishockey profitieren: Der Schwede war professioneller Pokerspieler.

Igor Sertori bfi

Tomas Mitell kam im Sommer zu Lugano. Auf seinem CV stand: vier Jahre auf der Trainerbank von Färjestad und davor drei Jahre als Assistenztrainer in der NHL, an der Bande der Chicago Blackhawks.

Am Ufer des Ceresio erwartet ihn vor Saisonbeginn keine leichte Aufgabe: Die HCL-Spieler nach der enttäuschenden Vorsaison wieder auf Vordermann zu bringen.

Aus Spielerkarriere zu wenig herausgeholt

Der im kleinen Mariestad geborene Mitell war als Spieler Verteidiger, ohne Erfolge zu feiern, auch wenn ihm seine Trainer ein grosses Potenzial und Talent bescheinigten.

Er spielte jahrelang in der ersten Schweizer Liga und war vier Jahre lang in der zweithöchsten schwedischen Liga aktiv. Im Jahr 2014 hängte er seine Schlittschuhe an den Nagel.

Heute sagt er offen: «Ich war als Spieler zu faul, ich hatte nicht den Willen, mich bedingungslos zu engagieren und habe deshalb nie das Beste aus meiner Karriere herausgeholt.»

Das Talent zum Pokern

Mitell arbeitet neben dem Eishockey mal in einem Sportgeschäft, mal in einem Kaufhaus. Der lukrativste Nebenjob war gleichzeitig der ungewöhnlichste: Der Schwede war jahrelang professioneller Pokerspieler, sprich in seinen letzten Jahren als Spieler und in seinen ersten Jahren als Assistenztrainer.

«Ich hatte ein Talent fürs Pokern», bestätigt er dem «Blick». Mit 20 Jahren, als er einen Vertrag als Erstligaspieler bei seinem Heimatverein Mariestadt BoIs in der Tasche hatte, wollte er sein Glück versuchen und es klappte tatsächlich: «Irgendwie war ich gut darin.» Die Gewinne waren teilweise beträchtlich.

Sein Erfolgsrezept? «Ich war gut darin, meine Gefühle zu kontrollieren und unter Druck vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und vor allem, mich nicht zu sehr damit zu beschäftigen, wenn sie falsch waren.» Ausserdem studierte er gerne seine Gegner, ihre Körpersprache und ihr Charisma.

Luganos Flucht in Verbindung mit der Geduld des Spielers

Dies erklärt eines der Erfolgsgeheimnisse des Lugano-Trainers: Er nahm sich die Zeit, seine Gegner und seine Spieler zu studieren – und liess sich auch von einem schwierigen Saisonstart nicht unter Druck setzen.

Sobald er seine Entscheidungen getroffen hatte, übertrug er sie auf seine Jungs: Es ist kein Zufall, dass Lugano in den letzten zehn Spielen acht Siege und nur zwei Niederlagen verbuchen konnte.

Eine Bilanz, die es ihnen ermöglichte, in der Tabelle vom 12. auf den 6. Platz zu klettern (43 Punkte) – nur sieben Punkte vom Tabellenzweiten Lausanne entfernt.

Warum mit dem lukrativen Pokerspiel aufgehört?

Warum hat der Schwede seine lukrative Glücksspielkarriere nicht fortgesetzt? 2011 gewann er sogar ein grosses Turnier und kassierte mehr als 90'000 Dollar.

«Poker ist ein schmaler Grat» – das Risiko, in eine Art Sucht zu verfallen, sei hoch, hält der 45-Jährige gegenüber «Blick» fest.

Zudem sei es schwierig, ein normales Familienleben zu führen. Man spielt nachts und schläft tagsüber. Der zweifache Familienvater entschied sich 2017, das Kartenspiel aufzugeben, als seine junge Trainerkarriere in Schwung kam.

Der Wille zu leiden und zu gewinnen

Die Ähnlichkeiten zwischen einer Karriere als Pokerspieler und als Eishockeytrainer beschränken sich nicht nur auf die Beherrschung der Emotionen und die Einschätzung der Gegner, sondern auch auf den Siegeswillen und die Analyse der Entscheidungen der Spieler.

Jetzt pokert er nicht mehr, «es macht mir nicht mehr so viel Spass wie früher». Aber in der Zwischenzeit hat sich das Blatt dank ihm in Lugano gewendet.