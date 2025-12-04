  1. Privatkunden
Eiskalter Stratege Vom Pokerprofi zum Coach: Wie Tomas Mitell Lugano zurück ins Spiel brachte

bfi

4.12.2025

Tomas Mitell war früher professioneller Pokerspieler.
Tomas Mitell war früher professioneller Pokerspieler.
KEYSTONE

Lugano hat nach einem schlechten Saisonbeginn Fahrt aufgenommen. Trainer Tomas Mitells kann dabei von seiner Tätigkeit vor dem Eishockey profitieren: Der Schwede war professioneller Pokerspieler.

Igor Sertori

04.12.2025, 17:45

04.12.2025, 17:56

Tomas Mitell kam im Sommer zu Lugano. Auf seinem CV stand: vier Jahre auf der Trainerbank von Färjestad und davor drei Jahre als Assistenztrainer in der NHL, an der Bande der Chicago Blackhawks.

Am Ufer des Ceresio erwartet ihn vor Saisonbeginn keine leichte Aufgabe: Die HCL-Spieler nach der enttäuschenden Vorsaison wieder auf Vordermann zu bringen.

Aus Spielerkarriere zu wenig herausgeholt

Der im kleinen Mariestad geborene Mitell war als Spieler Verteidiger, ohne Erfolge zu feiern, auch wenn ihm seine Trainer ein grosses Potenzial und Talent bescheinigten.

Er spielte jahrelang in der ersten Schweizer Liga und war vier Jahre lang in der zweithöchsten schwedischen Liga aktiv. Im Jahr 2014 hängte er seine Schlittschuhe an den Nagel.

Heute sagt er offen: «Ich war als Spieler zu faul, ich hatte nicht den Willen, mich bedingungslos zu engagieren und habe deshalb nie das Beste aus meiner Karriere herausgeholt.»

Das Talent zum Pokern

Mitell arbeitet neben dem Eishockey mal in einem Sportgeschäft, mal in einem Kaufhaus. Der lukrativste Nebenjob war gleichzeitig der ungewöhnlichste: Der Schwede war jahrelang professioneller Pokerspieler, sprich in seinen letzten Jahren als Spieler und in seinen ersten Jahren als Assistenztrainer.

«Ich hatte ein Talent fürs Pokern», bestätigt er dem «Blick». Mit 20 Jahren, als er einen Vertrag als Erstligaspieler bei seinem Heimatverein Mariestadt BoIs in der Tasche hatte, wollte er sein Glück versuchen und es klappte tatsächlich: «Irgendwie war ich gut darin.» Die Gewinne waren teilweise beträchtlich

Sein Erfolgsrezept? «Ich war gut darin, meine Gefühle zu kontrollieren und unter Druck vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und vor allem, mich nicht zu sehr damit zu beschäftigen, wenn sie falsch waren.» Ausserdem studierte er gerne seine Gegner, ihre Körpersprache und ihr Charisma.

Luganos Flucht in Verbindung mit der Geduld des Spielers

Dies erklärt eines der Erfolgsgeheimnisse des Lugano-Trainers: Er nahm sich die Zeit, seine Gegner und seine Spieler zu studieren – und liess sich auch von einem schwierigen Saisonstart nicht unter Druck setzen.

Sobald er seine Entscheidungen getroffen hatte, übertrug er sie auf seine Jungs: Es ist kein Zufall, dass Lugano in den letzten zehn Spielen acht Siege und nur zwei Niederlagen verbuchen konnte.

Eine Bilanz, die es ihnen ermöglichte, in der Tabelle vom 12. auf den 6. Platz zu klettern (43 Punkte) – nur sieben Punkte vom Tabellenzweiten Lausanne entfernt.

Warum mit dem lukrativen Pokerspiel aufgehört?

Warum hat der Schwede seine lukrative Glücksspielkarriere nicht fortgesetzt? 2011 gewann er sogar ein grosses Turnier und kassierte mehr als 90'000 Dollar.

«Poker ist ein schmaler Grat» – das Risiko, in eine Art Sucht zu verfallen, sei hoch, hält der 45-Jährige gegenüber «Blick» fest.

Zudem sei es schwierig, ein normales Familienleben zu führen. Man spielt nachts und schläft tagsüber. Der zweifache Familienvater entschied sich 2017, das Kartenspiel aufzugeben, als seine junge Trainerkarriere in Schwung kam.

Der Wille zu leiden und zu gewinnen

Die Ähnlichkeiten zwischen einer Karriere als Pokerspieler und als Eishockeytrainer beschränken sich nicht nur auf die Beherrschung der Emotionen und die Einschätzung der Gegner, sondern auch auf den Siegeswillen und die Analyse der Entscheidungen der Spieler.

Jetzt pokert er nicht mehr, «es macht mir nicht mehr so viel Spass wie früher». Aber in der Zwischenzeit hat sich das Blatt dank ihm in Lugano gewendet. 

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Liridon Berisha pendelt täglich von Zürich nach Vaduz. Grund dafür ist auch das Studium, dass der Verteidiger vor kurzem abgeschlossen hat.

04.12.2025

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

STORY: Der Pokal ist schon da in Washington D.C. Am Freitag werden in der US-Hauptstadt die Gruppen für die Fussball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ausgelost. Erstmals nehmen 48 Nationen an dem Turnier, das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko stattfindet, teil. Bei der Ziehung gibt es vier Lostöpfe mit je 12 Teams. Deutschland befindet sich in Topf 1, gemeinsam mit den drei Gastgeberländern sowie Spanien, Argentinien, England, Portugal, Frankreich, Belgien, Brasilien und den Niederlanden. Geleitet wird die Auslosung von Rio Ferdinand, Ex-Kapitän der englischen Nationalmannschaft und früherer Verteidiger bei Manchester-United. «Es ist ein grosser Moment. Als Fan verfolge ich solche Events ständig, weil ich sehen möchte, wo mein Land platziert wird, gegen wen es im ersten Spiel antritt – all diese Dinge, die wirklich für die Vorfreude sorgen, die Vorbereitungsphase, den Weg zur Weltmeisterschaft. Da wird es spannend, es wird aufregend.» Unterstützung bekommt Ferdinand von vier Vertretern typisch amerikanischer Sportarten: Tom Brady (Football), Shaquille O'Neal (Basketball), der Eishockeylegende Wayne Gretzky und dem Baseballstar Aaron Judge. Bei der Moderation assistieren unter anderem Heidi Klum und Kevin Hart, im Showprogramm sind unter anderem Robbie Williams und die Village People vertreten. Das Sport- und Entertainmentspektakel startet am Freitagmittag Ortszeit im Washingtoner Kennedy Center, nach mitteleuropäischer Zeit heisst es ab 18.00 Uhr Daumen drücken.

04.12.2025

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

LALIGA | 19. Runde | Saison 25/26

02.12.2025

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitweg in Kauf

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

Fussball-WM: Auslosung mit Star-Aufgebot

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

