Reto Suri wagt eine Prognose für die anstehende National-League-Saison Ab Dienstagabend flitzt der Puck in der Schweiz! Reto Suri freut sich auf die neue National-League-Saison und wagt bei blue Sport eine Prognose. 08.09.2025

Ab Dienstagabend flitzt der Puck in der Schweiz! Neue Trainer, spektakuläre Transfers und ein stetig wachsendes Publikum heizen die Vorfreude auf eine aussergewöhnliche National-League-Saison an. blue Sport verschafft dir einen Überblick.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 9. September beginnt die Saison 2025/2026 der National League.

blue Sport verschafft dir einen Überblick zum Modus, zu den neuen Trainern und den neuen Import-Spielern. Mehr anzeigen

Wer schafft es in die Playoffs? Wer ist abstiegsgefährdet? Welcher neuer Import-Spieler wird überzeugen? Die Einschätzungen von Reto Suri, der die Erfahrung von 850 Einsätzen in der National League mitbringt, erfährst du im Video.

Der Modus

In der Qualifikation mit 14 Teams werden vier Vollrunden gespielt, alle Klubs absolvieren also 52 Partien. Die ersten sechs Mannschaften nach der Regular Season stehen in den Playoff-Viertelfinals (best of 7). Die Equipen auf den Plätzen 7 bis 10 bestreiten ein sogenanntes «Play-in».

Der Siebente tritt gegen den Achten an, der Sieger nach Hin- und Rückspiel steht ebenfalls in den Playoffs. Der Verlierer dieses Duells erhält eine weitere Chance gegen den Gewinner der Paarung Rang 9 gegen Rang 10. Die zwei letztplatzierten Mannschaften absolvieren die Abstiegs-Playoffs (best of 7), der Verlierer muss in der Ligaqualifikation gegen den Meister der Swiss League seinen Platz in der National League behaupten. Für die Teams auf den Plätzen 11 und 12 ist die Saison nach der Qualifikation zu Ende.

Die Favoritenrolle

Als Titelverteidiger und Sieger der Champions Hockey League sind die ZSC Lions die Gejagten. Der Kader wurde nur punktuell verändert. Es wird interessant zu sehen sein, ob es Marco Bayer in seiner ersten kompletten Saison als Cheftrainer in der höchsten Schweizer Liga schafft, die mit zahlreichen international erfahrenen Spielern gespickte Truppe auf Kurs zu halten.

Mit einem dritten Titel in Serie würden die Zürcher etwas erreichen, was in der knapp 40-jährigen Playoff-Ära bislang nur dem HC Lugano (1986 bis 1988) und dem EHC Kloten gelungen ist. Der Kantonsrivale triumphierte von 1993 bis 1996 gar viermal in Folge.

Die Konkurrenz jedenfalls scheint bereit zu sein – allen voran Lausanne. Die Waadtländer mussten sich den Lions zuletzt zweimal im Playoff-Final geschlagen geben und sind hungrig auf den ersten Meistertitel der Klubgeschichte. Diese Premiere strebt auch Fribourg-Gottéron an. Zug, Bern, Rekordmeister Davos oder Genève-Servette, der Meister von 2023, wollen im Titelrennen ebenfalls ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

Drei Klubs mit neuem Cheftrainer

In Zug, Freiburg und Lugano weht in dieser Saison ein frischer Wind an der Bande. Der bekannteste der drei neuen Cheftrainer ist zweifelsohne Roger Rönnberg. Der Schwede gewann mit Frölunda zwei Meistertitel und viermal die Champions Hockey League. Nun soll er Fribourg-Gottéron zum langersehnten ersten Meistertitel führen. Sein Vorgänger Lars Leuenberger, der nach einem turbulenten Saisonstart kurz vor Weihnachten übernommen und das Team zuerst zum Gewinn des Spengler Cup und dann bis in die Playoff-Halbfinals geführt hatte, bleibt dem Klub als Assistent erhalten.

Die 1. Runde am Dienstagabend ab 19.45 Uhr HC Ambri-Piotta vs. EHC Kloten

HC Davos vs. Lausanne HC

Fribourg-Gottéron vs. HC Lugano

Genève-Servette HC vs. HC Ajoie

SC Rapperswil-Jona Lakers vs. SCL Tigers

ZSC Lions vs. EHC Biel-Bienne

EV Zug vs. SC Bern Mehr anzeigen

Einen entgegengesetzten Rollenwechsel gibt es in Zug: Michael Liniger tritt dort die Nachfolge von Dan Tangnes an. Unter dem Meistercoach von 2021 und 2022 erreichte der EVZ in sieben Jahren stets mindestens die Playoff-Halbfinals – bis zur enttäuschenden letzten Saison.

In Lugano setzen die Verantwortlichen mit der Verpflichtung des Schweden Tomas Mitell erneut auf einen Neuanfang. Seit dem letzten Meistertitel 2006 unter Harold Kreis standen bei den Südtessinern bereits 18 Trainer an der Bande. Im vergangenen Frühjahr konnte Lugano den Ligaerhalt erst im Abstiegs-Playoff gegen Ajoie sichern.

Ajoie und die ewige Rote Laterne

Zum vierten Mal in Folge startet die National League mit denselben 14 Teams in die Saison. Ajoie hofft, endlich die Rote Laterne abgeben zu können. Seit dem Aufstieg 2021 landeten die Jurassier durchgehend auf dem letzten Platz. Dass es auch anders geht, hat Kloten bewiesen. Die Zürcher Unterländer, die ein Jahr nach Ajoie in die höchste Liga aufstiegen und die Aufstockung auf 14 Klubs vervollständigten, belegten seither die Plätze 9, 13 und zuletzt 7.

Trotz dieser positiven Entwicklung wurde das Team zur neuen Saison kräftig umgebaut. Neben einer Reihe junger Talente mit viel Potenzial gehören gleich fünf neue Ausländer zum Kader. Getoppt wird das nur noch von Servette. Die Genfer verpflichteten gleich sechs neue Import-Spieler. Nach der Meisterpremiere 2023 verpassten sie zweimal in Folge die Playoffs.

NHL-Power in allen Landesteilen

Während die ZSC-Meisterstürmer Juho Lammikko und Vinzenz Rohrer die Schweiz in Richtung NHL verlassen haben, schlugen andere Spieler den umgekehrten Weg ein. So kann Servette künftig auf die Dienste des tschechischen Verteidigers Jan Rutta zählen – ein zweifacher Stanley-Cup-Sieger. Auch Lugano hat mit dem amerikanischen Stürmer Zach Sanford einen früheren Gewinner der begehrtesten Team-Trophäe im Eishockey verpflichtet.

Schweizer Meister seit 2010 2010: SC Bern

2011: HC Davos

2012: ZSC Lions

2013: SC Bern

2014: ZSC Lions

2015: HC Davos

2016: SC Bern

2017: SC Bern

2018: ZSC Lions

2019: SC Bern

2021: EV Zug

2022: EV Zug

2023: Genève-Servette HC

2024: ZSC Lions

2025: ZSC Lions Mehr anzeigen

Einen echten Transfercoup landete Zug mit der Verpflichtung von Tomas Tatar. Der 34-jährige Slowake bestritt in 14 NHL-Saisons knapp 1000 Spiele und sammelte dabei über 500 Skorerpunkte. Für den ligaintern wohl aufsehenerregendsten Transfer sorgte Lausanne mit der Verpflichtung von Austin Czarnik. Der beste Skorer der vergangenen Qualifikation kommt vom SC Bern.

Abtretende Legenden

Mit Damien Brunner (Biel), Andres Ambühl und Marc Wieser (beide Davos), Joël Genazzi (Lausanne), Arnaud Jacquemet (Servette) sowie Pascal Berger (SCL Tigers) haben im Frühjahr gleich mehrere prägende Figuren des Schweizer Eishockeys ihre Schlittschuhe an den Nagel gehängt. Besonders Rekord-Nationalspieler Ambühl hinterlässt beim HCD eine grosse Lücke.

Nach dem Rücktritt des 41-jährigen Bündners ist nun Julien Sprunger der dienstälteste Spieler der Liga. Der ehemalige Internationale, der im Januar 40 Jahre alt wird, hat in seiner gesamten Karriere nie für ein anderes Team gespielt als für den HC Fribourg-Gottéron. Seit 2014 führt er seine Farben als Captain an – und durfte in der vergangenen Saison mit dem Gewinn des Spengler Cup die erste Trophäe mit seinem Herzensklub in die Höhe stemmen. Jetzt bleibt nur noch eine Frage: Erfüllt sich Sprunger vor dem Ende seiner Karriere noch den Traum vom ersten Meistertitel?

Fortwährender Zuschauerboom

In der vergangenen Qualifikation strömten 2,68 Millionen Zuschauer in die 14 Stadien der National League – so viele wie noch nie zuvor. Diesmal stehen gleich 16 Vollrunden mit jeweils sieben parallel ausgetragenen Spielen im Kalender.

Zudem finden 23 Partien an Sonntagnachmittagen unter dem Motto «Family Games» statt. Sie sollen gezielt auch Kinder und Familien ins Stadion locken. Der Erfolg des Nationalteams, das zuletzt zweimal im WM-Final gestanden hat, sowie die bevorstehende Heim-WM könnten den Zuschauerboom zusätzlich befeuern.

Mehr Videos aus dem Ressort