Happy-End nach 0:3-Rückstand: Ajoie schaffte in Visp den wichtigen ersten Sieg im Auf-/Abstiegs-Playoff. Bild: Keystone

Ajoie meldet sich in der Ligaqualifikation gegen Visp zurück. Die Jurassier setzen sich im Wallis mit 5:4 nach Verlängerung durch und stellen in der Serie auf 1:1.

Keystone-SDA SDA

Auch in Spiel 2 der Ligaqualifikation zwischen Ajoie und Visp sollten 60 Minuten nicht reichen, um einen Sieger zu ermitteln. Anders als in Spiel 1, als die Entscheidung erst im dritten Verlängerungsdrittel fiel, mussten die Fans diesmal nicht lange in der Halle ausharren, bis ein Team jubeln konnte.

Louis Robin traf bereits nach 20 Sekunden in der ersten Verlängerung und vollendete damit für Ajoie eine bemerkenswerte Aufholjagd. Bereits nach 14 Minuten hatten sich die Jurassier beim Meister der Swiss League nämlich einen 0:3-Rückstand eingehandelt. Reto Schmutz, Joel Scheidegger und Jonathan Hazen brachten die Mannschaft von Greg Ireland aber bis knapp nach Spielhälfte zurück ins Spiel. Und Damiano Ciaccio, der nach dem ersten Drittel für Benjamin Conz eingewechselt wurde, liess sich nur noch einmal bezwingen. Von Jacob Nilsson, am Dienstag noch der Siegtorschütze beim Auswärtssieg der Visper.

Diesmal sollte das Tor des Schweden nur für die Verlängerung reichen. Den Sieg holte sich jedoch erneut das Auswärtsteam.

Telegramm

Visp – Ajoie 4:5 (3:1, 0:2, 1:1, 0:1) n.V.

4852 Zuschauer. – SR Kaukokari (FIN)/Piechaczek (GER), Fuchs/Stalder. – Tore: 5. Sandro Forrer (Nunn) 1:0. 9. Burgener 2:0. 15. Brüschweiler (Nunn/bei 5 gegen 3) 3:0. 20. (19:19) Schmutz (Honka) 3:1. 32. (31:03) Scheidegger 3:2. 33. (32:14) Hazen (Schmutz) 3:3. 43. Devos (Hazen) 3:4. 48. Nilsson (Riatsch) 4:4. 61. (60:20) Robin (Bellemare) 4:5. – Strafen: 1mal 2 plus 5 Minuten (Eigenmann) plus Spieldauer (Eigenmann) gegen Visp, 3mal 2 plus 2mal 5 Minuten (Fischer, Rundqvist) plus 2mal Spieldauer (Fischer, Rundqvist) gegen Ajoie. – PostFinance-Topskorer: Brodecki; Devos.

Visp: Meyer; Pezzullo, Eigenmann; Grossniklaus, Gähler; Marco Forrer, Heinen; Schwenninger, Fuchs; Brodecki, Nilsson, Brüschweiler; Nunn, Fuss, Sandro Forrer; Riatsch, Ritz, Burgener; Lurati, Mäder, Wüest.

Ajoie: Conz (21. Ciaccio); Honka, Fey; Fischer, Aeschbach; Maurer, Nussbaumer; Thiry, Scheidegger; Robin, Bellemare, Romanenghi; Hazen, Devos, Schmutz; Sopa, Garessus, Pedretti; Frossard, Rundqvist, Pouilly.

Bemerkungen: Visp ohne Rieder und Ryser (beide verletzt), Ajoie ohne Bozon, Brennan, Nättinen, Turkulainen (alle verletzt), Pilet (gesperrt), Minder (krank), Palve und Stukel (beide überzählige Ausländer).