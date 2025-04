Wieder kein Skorerpunkt, dafür die erste Niederlage in den Playoffs: Nino Niederreiter unter die Winnipeg Jets gehen in St. Louis 2:7 unter. Bild: Keystone

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter müssen in der Achtelfinalserie gegen die St. Louis Blues die erste Niederlage hinnehmen. Janis Moser steht mit den Tampa Bay Lightning bereits unter Druck.

Keystone-SDA

5:3 und 2:1 gewannen die Jets ihre Heimspiele. Bei der ersten Partie in St. Louis kam der Qualifikationssieger hingegen arg unter die Räder. Gleich mit 2:7 gingen die Kanadier unter. Bereits nach dem ersten Drittel stand es 3:0 für das Heimteam. Im letzten Drittel flammte nach dem 1:3 durch David Gustafsson nur kurz Hoffnung auf bei den Gästen. Mit drei weiteren Toren innerhalb von fünf Minuten erstickten die Blues diese jedoch im Keim.

Der Amerikaner Cam Flower mit einem Tor und vier Assists sowie der Russe Pawel Butschnewitsch mit drei Toren und einer Vorlage waren die Spieler der Spiels. Kyle Connor (Minus-4-Bilanz) und Mark Scheifele (Minus-3), die die Serie für Winnipeg bisher geprägt hatten, zogen einen schwachen Abend ein. Nach wie vor auf seinen ersten Skorerpunkt in diesen Playoffs wartet Nino Niederreiter. Der 32-jährige Churer wies nach 15 Minuten Eiszeit eine ausgeglichene Bilanz aus.

Florida legt gegen Winnipeg und Moser nach

Bereits mit dem Rücken zur Wand steht Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning. 0:2 lautete am Donnerstag nicht nur der Endstand gegen die Florida Panthers, sondern auch der Stand in der Serie – und dies nach zwei Heimspielen. Im Vergleich zum 2:6 zum Auftakt steigerten sich die Lightning zwar und konnten das Spiel nach dem frühen Rückstand (5. Minute) ausgeglichen gestalten. Sam Bennett sorgte mit seinem Treffer vier Sekunden vor Schluss ins verwaiste Tor jedoch für die Entscheidung zugunsten des amtierenden Champions.

Gutes Omen für Tampa: Auch im vergangen Jahr verlor man die ersten beiden Spiele gegen die Panthers in der Achtelfinalserie, ehe Spiel 3 an die Lightning ging. Schlechtes Omen: Am Ende setzte sich Florida auf seinem Weg zum ersten Titel der Vereinsgeschichte mit 4:1 Siegen durch.

Akira Schmid kam bei den Vegas Golden Knights zu seinem ersten Einsatz in diesen Playoffs. Der 24-jährige Schweizer Goalie ersetzte bei der 2:5-Niederlage in Minnesota im letzten Drittel Adin Hill. Schmid wehrte alle neun Schüsse ab. Dies verhinderte die zweite Niederlage der Knights jedoch nicht.

