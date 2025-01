Auf der ganzen Linie zufrieden: OK-Präsident Marc Gianola mit dem Spengler-Cup-Maskottchen Hitsch. Keystone

Der Spengler Cup 2024 ist Geschichte – mit einem ausverkauften Stadion in allen elf Spielen. Kein Wunder, spricht OK-Präsident Marc Gianola einzig von Details, die verbessert werden können.

Keystone-SDA, ck, sda SDA

An Silvester zog der OK-Präsident Marc Gianola in Davos traditionell sein Fazit zur Spengler-Cup-Ausgabe 2024. Das sagt der ehemalige HCD-Verteidiger und Schweizer Internationale über die wichtigsten Themen.

Gianolas Fazit

«Wir haben zwei Jahre nacheinander unglaublich guten Sport gesehen. Das ist die Basis des Ganzen. (...) Für die Frauen und den Nachwuchs haben wir vieles aufgesetzt und sie im schönen Hockey-Fenster, das hier besteht, sehr gut präsentieren können. (...) Man sieht, dass die Mannschaften unbedingt den Spengler Cup gewinnen wollen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, dass die Mannschaften gesund wieder zurück in ihren Alltag gehen. Und da gab es manchmal schon ein paar Szenen, wo es von der Härte an der Grenze war. Aber die Mannschaften sind happy, da hört man nicht viel. Sie sind in ihrem Rhythmus, in ihrem Element. Das passt.»

Verbesserungsmöglichkeiten

«Man steht auf einem sehr hohen Niveau am Spengler Cup. Aber das war auch schon so, als ich das Amt übernommen habe. Man konnte dennoch an der einen oder anderen Schraube drehen. Man konnte das Stadion renovieren, baute eine Trainingshalle für den Sport. Man hat ein neues VIP-Gebäude erstellt, das einzigartig ist im Event-Business. Und wir werden wieder Schrauben finden, an denen wir drehen können, um den Spengler Cup immer wieder zu entwickeln, wie sie das schon vor uns in der 101-jährigen Geschichte gemacht haben.»

Überraschungen

«Überrascht hat mich eigentlich, dass das sportliche Niveau so ausgeglichen ist, dass keine Mannschaft abgefallen ist. Und die Sportgeschichte von Straubing ist natürlich sensationell. Wenn man da kommt, die ersten zwei Spiele verliert und dann alle Titelfavoriten rausschiesst, ist das natürlich eine geniale Sache.»

Das Teilnehmerfeld im kommenden Jahr

«Als Finalist bekommt Fribourg-Gottéron natürlich wieder eine Einladung. Wenn sie diese annehmen, ist der zweite Schweizer Teilnehmer gesetzt. Sie haben uns aber im Vorfeld gesagt, dass sie nächstes Jahr sehr absorbiert sind mit der WM und dass es dann nicht mehr stimmen könnte. Vielleicht sieht das jetzt anders aus. Wir werden sicher eine Mannschaft aus Finnland haben, Kanada, Davos, eine zweite Schweizer Mannschaft. Dann muss man noch eine Mannschaft in Tschechien finden, da gibt es einen Haufen Bewerbungen.»

Eine mögliche schwedische Mannschaft

«Ja, in Schweden müssen wir uns noch mit der Liga einigen und ein entsprechendes Agreement haben. Das ist in Schweden noch ein bisschen ein Prozess, das wissen wir bisher nicht.»

Die Herausforderungen für das Team Canada, wenn es immer weniger kanadische Spieler in der Schweiz hat

«Wir hatten den Eindruck auch, dass das für sie ein Problem sein könnte, sind dann aber belehrt worden, indem sie sich selber organisieren konnten, ohne dass die Spieler aus Europa gebraucht werden. Und wenn das so weitergeht, dann ist das nicht in Gefahr. Es wäre auf jeden Fall schwierig, eine 40-jährige Geschichte zu beenden.»

Drei Schweizer Sieger in Folge

«Das zeigt, dass das Schweizer Hockey extrem stark aufgestellt ist. Letztes Jahr haben wir auch die Champions Hockey League gewonnen und standen im Final der Weltmeisterschaft. Auch wenn man hier 30 Jahre zurückschaut, da war man unter ferner liefen. Das zeigt doch, dass man auf der Ebene Klub-Hockey einen sehr grossen Fortschritt gemacht hat. Ich bringe immer gerne das Beispiel, als wir im Dezember 1995 gegen den damaligen Weltmeister Finnland 1:10 verloren. Wenn wir jetzt in der europäischen Hockeyliga 1:2 verlieren, sind wir enttäuscht.»