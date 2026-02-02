  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Olympische Spiele Darum ist der Schweizer Eishockey-Nati alles zuzutrauen

SDA

2.2.2026 - 04:30

«Wir spielen sehr gerne für ihn» - Gallery
«Wir spielen sehr gerne für ihn» - Gallery. Roman Josi dürfte die Schweiz an den Olympischen Spielen als Captain anführen.

Roman Josi dürfte die Schweiz an den Olympischen Spielen als Captain anführen.

Bild: Keystone

«Wir spielen sehr gerne für ihn» - Gallery. Nico Hischier ist bereit für die Olympischen Spiele.

Nico Hischier ist bereit für die Olympischen Spiele.

Bild: Keystone

«Wir spielen sehr gerne für ihn» - Gallery. Kevin Fiala will auch an den Olympischen Spielen mit seinem Power brillieren.

Kevin Fiala will auch an den Olympischen Spielen mit seinem Power brillieren.

Bild: Keystone

«Wir spielen sehr gerne für ihn» - Gallery. Nationaltrainer Patrick Fischer sieht die Schweiz an den Olympischen Spielen als gefährlichen Aussenseiter.

Nationaltrainer Patrick Fischer sieht die Schweiz an den Olympischen Spielen als gefährlichen Aussenseiter.

Bild: Keystone

«Wir spielen sehr gerne für ihn» - Gallery
«Wir spielen sehr gerne für ihn» - Gallery. Roman Josi dürfte die Schweiz an den Olympischen Spielen als Captain anführen.

Roman Josi dürfte die Schweiz an den Olympischen Spielen als Captain anführen.

Bild: Keystone

«Wir spielen sehr gerne für ihn» - Gallery. Nico Hischier ist bereit für die Olympischen Spiele.

Nico Hischier ist bereit für die Olympischen Spiele.

Bild: Keystone

«Wir spielen sehr gerne für ihn» - Gallery. Kevin Fiala will auch an den Olympischen Spielen mit seinem Power brillieren.

Kevin Fiala will auch an den Olympischen Spielen mit seinem Power brillieren.

Bild: Keystone

«Wir spielen sehr gerne für ihn» - Gallery. Nationaltrainer Patrick Fischer sieht die Schweiz an den Olympischen Spielen als gefährlichen Aussenseiter.

Nationaltrainer Patrick Fischer sieht die Schweiz an den Olympischen Spielen als gefährlichen Aussenseiter.

Bild: Keystone

Die Schweizer NHL-Spieler sind sich einig: Nationaltrainer Patrick Fischer hat das Team auf ein neues Level gehoben. Jetzt soll an den Olympischen Spielen in Mailand die Krönung folgen.

Keystone-SDA

02.02.2026, 04:30

02.02.2026, 07:32

«Compete, Commit, Connect» steht in der Garderobe der New Jersey Devils geschrieben. «Wenn das umgesetzt wird, dann gibt man sich eine gute Chance, ein Spiel zu gewinnen, wenn nur etwas davon fehlt, dann wird es schwierig», erklärt Captain Nico Hischier im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Commitment ist auch im Schweizer Nationalteam ein Schlüsselwort, das sich insbesondere auch die NHL-Stars zu Herzen genommen haben. Wenn immer möglich nahmen sie an Weltmeisterschaften teil, Kevin Fiala sogar kurz nach der Geburt seines ersten Kindes sowie kurz nach einer Fehlgeburt seiner Frau. Das kommt nicht von ungefähr, bezeichnet doch der Stürmer der Los Angeles Kings das Nationalteam als Familie.

Viel Lob für Fischer

Einen grossen Anteil daran schreibt er dem am Ende der Saison nach zehneinhalb Jahren scheidenden Trainer Patrick Fischer zu. «Wir spielen sehr gerne für ihn, das Team ist sehr, sehr eng zusammen. Auf dem Eisfeld kämpfen alle füreinander, daneben, was ihr nicht sieht, verfügen wir jeweils über eine Spieler-Lounge im Hotel und dort sind nach dem Training oder nach einer Partie eigentlich alle am spielen, reden oder was auch immer. Das war, als ich im Nationalteam angefangen habe (im Mai 2014), nie so wie jetzt.»

Jonas Siegenthaler, ein Verteidiger der Devils, schliesst hier nahtlos an: Er lobt sowohl Fischers menschliche Art als auch das Coaching. Dementsprechend emotional ging es zu, als Fischer den NHL-Spielern Ende November des vergangenen Jahres in einem Zoom-Call seinen Entscheid, am Ende der Saison aufzuhören, mitteilte. Siegenthaler hebt eine weitere Eigenschaft hervor, die Fischer besonders auszeichnet: «Er hat von Anfang an gross geträumt, sah unser Potenzial. Es ist nun auch jenes Zeitfenster im Schweizer Nationalteam, in dem der Erfolg kommen muss.»

Und das war auch der Fall mit dem Gewinn von drei WM-Silbermedaillen seit 2018. Aber eben, die Krönung in Form von Gold fehlt bisher. Jetzt stehen mit den Olympischen Winterspielen in Cortina und der Heim-WM im Mai in Zürich und Freiburg noch zwei Chancen bevor. Gibt der bevorstehende Abgang von Fischer einen zusätzlichen Boost? Fiala: «Olympische Spiele und Heim-WM sorgen allein schon für einen Extra-Boost. Ich glaube, zu viel darf man nicht über solche Dinge nachdenken, wir müssen immer im Moment bleiben, was aber natürlich sehr, sehr schwierig ist.»

Gefährliche Aussenseiter

Die Schweizer treten in Mailand, wenn alles nach Plan läuft, mit zehn NHL-Spielern an – die verletzt gewesenen Pius Suter (Knöchel) und Philipp Kurashev (Handbruch) gaben am Wochenende ihr Comeback. Roman Josi und Nino Niederreiter haben kürzlich ihre 1000. Partie in der Regular Season der besten Liga der Welt bestritten, Hischier ist aktuell der beste Skorer der Devils, Fiala der zweitbeste der Kings, Lightning-Verteidiger Janis Moser hat den nächsten Schritt gemacht und belegt bei der Plus-Minus-Bilanz den 2. Platz. Das verdeutlicht das enorme Potenzial der Schweizer.

Dennoch wird es eine grosse Herausforderung, in Mailand eine Medaille zu gewinnen. Kanada, die USA sowie Schweden sind auf dem Papier höher einzustufen. Hinter diesem Trio sieht Patrick Fischer Finnland, Tschechien und seine Mannschaft als «gefährliche Aussenseiter. Deutschland hat sicher auch ein gutes Team.» Eine Medaille sei jedoch definitiv realistisch.

Nahbar und umgänglich

Als Captain der Schweizer dürfte Josi fungieren. Fischer sagt über den 35-jährigen Verteidiger, der im September 2020 die Norris Trophy für den besten NHL-Verteidiger der Saison 2019/20 erhalten hat: «Er ist ein extrem nahbarer und umgänglicher Leader, der allen ein gutes Gefühl gibt und auch Sicherheit ausstrahlt.»

Zudem hat Josi nach einer schwierigen Zeit wieder zur alten Stärke zurückgefunden. Das Turnier komme für die Schweiz zu einem super Zeitpunkt, sagt er gegenüber Keystone-SDA. «Wir haben von den Weltmeisterschaften sehr viel Momentum und verfügen über viele Spieler, die in ihren Teams grosse Rollen einnehmen. Zudem kennen wir uns sehr gut, während andere Mannschaften nie so zusammenspielen. Das kann sicher helfen. Jedenfalls müssen wir uns nicht verstecken.»

An den bisherigen zwei Olympischen Spielen unter Fischer scheiterten die Schweizer 2018 im Achtelfinal an Deutschland (1:2 n.V.) und 2022 im Viertelfinal an Finnland (1:5). Beide Male fehlten jedoch die NHL-Cracks. Nun soll das Sprichwort «aller guten Dinge sind drei» seine Erfüllung finden.

«Lässer» mit Patrick Fischer

«Lässer» mit Patrick Fischer

Zu Gast bei «Lässer – die Talkshow» ist Patrick Fischer. Der Cheftrainer der Schweizer Eishockey-Nati spricht mit Claudia Lässer über die Vorbereitungen auf die WM 2025 und verrät, was ihn als Mensch antreibt.

20.12.2024

Meistgelesen

Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er
Die auffälligsten Outfits der Grammys
«Ich habe mir immer Mühe gegeben» – jetzt redet der Beschuldigte

Videos aus dem Ressort

Levante – Atlético Madrid 0:0

Levante – Atlético Madrid 0:0

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

31.01.2026

Elche – Barcelona 1:3

Elche – Barcelona 1:3

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

31.01.2026

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

Levante – Atlético Madrid 0:0

Levante – Atlético Madrid 0:0

Elche – Barcelona 1:3

Elche – Barcelona 1:3

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Verrückte Aufholjagd in der NHL. Lightning besiegen Boston nach 1:5 Rückstand

Verrückte Aufholjagd in der NHLLightning besiegen Boston nach 1:5 Rückstand

Schweizer Cup. La Chaux-de-Fonds setzt sich in Verlängerung gegen Sierre durch

Schweizer CupLa Chaux-de-Fonds setzt sich in Verlängerung gegen Sierre durch

National League. Davos gewinnt Spitzenkampf gegen Fribourg – wichtige Siege für Bern und Kloten

National LeagueDavos gewinnt Spitzenkampf gegen Fribourg – wichtige Siege für Bern und Kloten