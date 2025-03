Patrick Geering jubelt über seinen ZSC-Siegtreffer in Spiel 3 gegen Kloten. Bild: Keystone

Die ZSC Lions gehen in der Viertelfinalserie gegen den Kantonsrivale Kloten 3:0 in Führung und brauchen noch einen Sieg für den Halbfinaleinzug. Der Titelverteidiger gewinnt das zweite Heimspiel 1:0.

Keystone-SDA SDA

Die Zuschauer in der mit 12'000 Zuschauern ausverkauften Arena mussten sich bis zur 48. Minute gedulden, ehe der einzige Treffer der Partie durch ZSC-Verteidiger Patrick Geering nach einer unübersichtlichen Situation fiel. Die Schiedsrichter entschieden zunächst auf kein Tor, ehe sie den Entscheid nach Konsultation der Videobilder revidierten. Der Zürcher Keeper Simon Hrubec feierte dank 27 Paraden nach dem 5:0 am Samstag den zweiten Shutout in Folge. Er hat in den drei Viertelfinalspielen gegen Kloten erst einen Gegentreffer zugelassen.

So feierte der ZSC den zehnten Heimsieg in Serie in den Playoffs, während Kloten in diesen zum elften Mal hintereinander verlor. Sowohl bei der Niederlage im Final 2014 gegen die Lions als auch bei der letzten Playoff-Teilnahme 2016 im Viertelfinal gegen Davos unterlagen die Zürcher Unterländer mit 0:4 Siegen.

Das erste Drittel hatte der ZSC nach Belieben dominiert, was das Schussverhältnis von 15:1 unterstreicht. In der 6. Minute lenkte der Klotener Goalie Ludovic Waeber einen Abschluss von Vinzenz Rohrer an den Pfosten. Es war eine von zahlreichen Topchancen der Lions im Startabschnitt.

In der 27. Minute musste ZSC-Verteidiger Christian Marti nach einem Check gegen den Kopf von Rafael Meier mit einer Fünfminuten-Strafen vorzeitig unter die Dusche. Doch die Gäste vergaben die grosse Möglichkeit, in Führung zu gehen. Es war zu sehen, warum sie in der Qualifikation das schwächste Powerplay der Liga stellten.