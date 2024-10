Zwei Kantersiege und ein Lebenszeichen vom Schlusslicht - Gallery Lässt sich vom Anhang feiern: Der Davoser Hattrick-Torschütze Matej Stransky Bild: Keystone ZSC-Junior Daniel Olsson erzielt im zweiten Spiel sein erstes Tor in der National League Bild: Keystone Stéphane Charlin im Tor der SCL Tigers steht mit zahlreichen Paraden am Ursprung des Langnauer Auswärtssieges in Freiburg Bild: Keystone Topskorer Toni Rajala sorgt mit seinen zwei Toren im Schlussdrittel für einen späten Bieler Heimsieg Bild: Keystone Zugs Topskorer Daniel Vozenilek lässt sich vom Publikum feiern Bild: Keystone Die Ajoie-Spieler beglückwünschen ihren Goalie Benjamin Conz nach dem zweiten Saisonsieg Bild: Keystone Feiert beim ersten Heimauftritt in dieser Saison seinen ersten Sieg: Berns Goalie Philip Wüthrich Bild: Keystone Zwei Kantersiege und ein Lebenszeichen vom Schlusslicht - Gallery Lässt sich vom Anhang feiern: Der Davoser Hattrick-Torschütze Matej Stransky Bild: Keystone ZSC-Junior Daniel Olsson erzielt im zweiten Spiel sein erstes Tor in der National League Bild: Keystone Stéphane Charlin im Tor der SCL Tigers steht mit zahlreichen Paraden am Ursprung des Langnauer Auswärtssieges in Freiburg Bild: Keystone Topskorer Toni Rajala sorgt mit seinen zwei Toren im Schlussdrittel für einen späten Bieler Heimsieg Bild: Keystone Zugs Topskorer Daniel Vozenilek lässt sich vom Publikum feiern Bild: Keystone Die Ajoie-Spieler beglückwünschen ihren Goalie Benjamin Conz nach dem zweiten Saisonsieg Bild: Keystone Feiert beim ersten Heimauftritt in dieser Saison seinen ersten Sieg: Berns Goalie Philip Wüthrich Bild: Keystone

Die ZSC Lions bauen in der National League ihre Leaderposition aus. Während der Meister in Ambri einen 7:1-Kantersieg feiert, verliert der erste Verfolger Lausanne überraschend gegen Ajoie.

Lausanne ging zuhause gegen das Schlusslicht der Liga viermal in Führung, musste sich letztlich aber nach Penaltyschiessen 5:6 geschlagen geben. Für Ajoie, das sich am Montag von Trainer Christian Wohlwend getrennt hatte, war es erst der zweite Saisonsieg, der erste auf fremdem Eis.

Trotz des Erfolgserlebnis liegen die Jurassier mit sechs Punkten weiter abgeschlagen am Tabellenende. Sonst bleibt es aber eng. Den Dritten (Biel) und den Dreizehnten (Fribourg-Gottéron) trennen nur sechs Punkte. Der ZSC liegt als Leader vier Punkte vor Lausanne und deren acht vor Biel, das die Rapperswil-Jona Lakers zuhause 3:1 bezwang.

Bern fand nach zuletzt drei Niederlagen mit einem 3:2 zuhause gegen Kloten in die Erfolgsspur zurück, ganz im Gegenteil zu Lugano, das beim 1:8-Debakel in Davos zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Eis ging. Einen Heimsieg feierte auch Zug beim 5:1 gegen Servette. Die SCL Tigers gingen in Freiburg nach einem 0:2-Rückstand im Penaltyschiessen als Sieger hervor.

Resultate und Tabelle:

Die Resultate vom Freitag: Ambri-Piotta – ZSC Lions 1:7 (0:3, 1:4, 0:0). Bern – Kloten 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Biel – Rapperswil-Jona Lakers 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). Davos – Lugano 8:1 (3:1, 2:0, 3:0). Fribourg-Gottéron – SCL Tigers 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0) n.P. Lausanne – Ajoie 5:6 (1:0, 3:3, 1:2, 0:0) n.P. Zug – Genève-Servette 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

sda