Luganos Goalie Niklas Schlegel wird im dritten Vietelfinalspiel vom ZSC viermal bezwungen. Keystone

Die ZSC Lions sind in den Playoffs weiter nicht zu stoppen: Der Titelverteidiger feiert gegen Lugano einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg und führt in der Best-of-7-Viertelfinalserie mit 3:0.

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Waren die ersten beiden Siege der Lions in der Serie gegen Lugano noch hart umkämpft, hatten sie in der dritten Partie alles im Griff. Dem 1:0 (16.) ging ein Pass vom Feinsten von Denis Malgin auf Rudolfs Balcers voraus, der quer auf Torschütze Sven Andrighetto legte. 142 Sekunden später, nach einer guten Chance der Luganesi, gelang Dario Trutmann nach einem Konter das 2:0. Der Verteidiger erzielte zuletzt am 22. Februar 2025, also noch in der letzten Saison, einen Treffer. Nach 52 Sekunden im Mitteldrittel erhöhte der kurz zuvor von der Strafbank gekommene Juho Lammikko auf Pass von Andrighetto auf 3:0.

In der Folge kontrollierten die Lions die Partie ohne grössere Probleme und taten nicht mehr, als nötig war. Dennoch schoss Justin Sigrist noch das 4:0 (51.), während Simon Hrubec wie schon beim 3:0 im ersten Heimspiel dieser Viertelfinalserie einen Shutout feierte. Es war für die Zürcher der siebente Heimsieg in Serie gegen die Bianconeri, und dies mit einem Torverhältnis von 31:8.

Sorgen um Andrighetto

Dennoch war es nicht der perfekte Abend für das Heimteam, prallte doch Andrighetto in der 38. Minute unglücklich mit seinem Teamkollegen Balcers zusammen und kehrte danach nicht mehr aufs Eis zurück. Würde er länger ausfallen, wäre das ein herber Dämpfer für den ZSC.

Sven Andrighetto bleibt nach einem Zusammenstoss mit Teamkollege Rudolfs Balcers benommen liegen und kann nicht weiterspielen. Keystone

Die beiden Teams spielen zum achten Mal in den Playoffs gegeneinander. Einen «Sweep» gab es bisher noch nie. Damit sich das nicht ändert, ist Lugano am Freitag zum Siegen verdammt.

Telegramm:

ZSC Lions – Lugano 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

12'000 Zuschauer (ausverkauft). – SR Tscherrig/Ruprecht, Altmann/Duc. – Tore: 16. Andrighetto (Balcers, Malgin) 1:0. 18. Trutmann (Riedi) 2:0. 21. (20:52) Lammikko (Andrighetto) 3:0. 51. Sigrist (Malgin) 4:0. – Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Rohrer) plus Spieldauer (Rohrer) gegen ZSC Lions, 3mal 2 plus 5 Minuten (Carrick) plus Spieldauer (Carrick) gegen Lugano. – PostFinance-Topskorer: Andrighetto; Fazzini.

ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Lehtonen; Weber, Marti; Trutmann, Geering; Schwendeler; Andrighetto, Malgin, Balcers; Frödén, Lammikko, Hollenstein; Rohrer, Grant, Riedi; Baltisberger, Sigrist, Baechler; Schreiber.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Müller; Aebischer, Dahlström; Carrick, Jesper Peltonen; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Sekac; Fazzini, Sanford, Canonica; Aleksi Peltonen, Kupari, Emanuelsson; Marco Zanetti, Morini, Bertaggia; Tanner.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bader (verletzt) und Sundström (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Perlini und Valk (beide überzählige Ausländer). 38. Andrighetto verletzt ausgeschieden.