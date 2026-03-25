  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Es steht 3:0 in der Serie ZSC lässt Lugano keine Chance, aber die Sorgen um Andrighetto dämpfen die Freude

SDA

25.3.2026 - 22:18

Luganos Goalie Niklas Schlegel wird im dritten Vietelfinalspiel vom ZSC viermal bezwungen.
Luganos Goalie Niklas Schlegel wird im dritten Vietelfinalspiel vom ZSC viermal bezwungen.
Keystone

Die ZSC Lions sind in den Playoffs weiter nicht zu stoppen: Der Titelverteidiger feiert gegen Lugano einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg und führt in der Best-of-7-Viertelfinalserie mit 3:0.

Keystone-SDA

25.03.2026, 22:18

25.03.2026, 22:48

Waren die ersten beiden Siege der Lions in der Serie gegen Lugano noch hart umkämpft, hatten sie in der dritten Partie alles im Griff. Dem 1:0 (16.) ging ein Pass vom Feinsten von Denis Malgin auf Rudolfs Balcers voraus, der quer auf Torschütze Sven Andrighetto legte. 142 Sekunden später, nach einer guten Chance der Luganesi, gelang Dario Trutmann nach einem Konter das 2:0. Der Verteidiger erzielte zuletzt am 22. Februar 2025, also noch in der letzten Saison, einen Treffer. Nach 52 Sekunden im Mitteldrittel erhöhte der kurz zuvor von der Strafbank gekommene Juho Lammikko auf Pass von Andrighetto auf 3:0.

In der Folge kontrollierten die Lions die Partie ohne grössere Probleme und taten nicht mehr, als nötig war. Dennoch schoss Justin Sigrist noch das 4:0 (51.), während Simon Hrubec wie schon beim 3:0 im ersten Heimspiel dieser Viertelfinalserie einen Shutout feierte. Es war für die Zürcher der siebente Heimsieg in Serie gegen die Bianconeri, und dies mit einem Torverhältnis von 31:8.

Sorgen um Andrighetto

Dennoch war es nicht der perfekte Abend für das Heimteam, prallte doch Andrighetto in der 38. Minute unglücklich mit seinem Teamkollegen Balcers zusammen und kehrte danach nicht mehr aufs Eis zurück. Würde er länger ausfallen, wäre das ein herber Dämpfer für den ZSC.

Sven Andrighetto bleibt nach einem Zusammenstoss mit Teamkollege Rudolfs Balcers benommen liegen und kann nicht weiterspielen.
Sven Andrighetto bleibt nach einem Zusammenstoss mit Teamkollege Rudolfs Balcers benommen liegen und kann nicht weiterspielen.
Keystone

Die beiden Teams spielen zum achten Mal in den Playoffs gegeneinander. Einen «Sweep» gab es bisher noch nie. Damit sich das nicht ändert, ist Lugano am Freitag zum Siegen verdammt.

Telegramm:

ZSC Lions – Lugano 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

12'000 Zuschauer (ausverkauft). – SR Tscherrig/Ruprecht, Altmann/Duc. – Tore: 16. Andrighetto (Balcers, Malgin) 1:0. 18. Trutmann (Riedi) 2:0. 21. (20:52) Lammikko (Andrighetto) 3:0. 51. Sigrist (Malgin) 4:0. – Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Rohrer) plus Spieldauer (Rohrer) gegen ZSC Lions, 3mal 2 plus 5 Minuten (Carrick) plus Spieldauer (Carrick) gegen Lugano. – PostFinance-Topskorer: Andrighetto; Fazzini.

ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Lehtonen; Weber, Marti; Trutmann, Geering; Schwendeler; Andrighetto, Malgin, Balcers; Frödén, Lammikko, Hollenstein; Rohrer, Grant, Riedi; Baltisberger, Sigrist, Baechler; Schreiber.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Müller; Aebischer, Dahlström; Carrick, Jesper Peltonen; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Sekac; Fazzini, Sanford, Canonica; Aleksi Peltonen, Kupari, Emanuelsson; Marco Zanetti, Morini, Bertaggia; Tanner.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bader (verletzt) und Sundström (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Perlini und Valk (beide überzählige Ausländer). 38. Andrighetto verletzt ausgeschieden.

Meistgelesen

Huthi-Miliz will sich nicht am Iran-Krieg beteiligen +++ Iran schliesst Verhandlungen mit den USA über Kriegsende aus
«Die Menschen über mir verbrannten an meiner Stelle»
Epstein-Opfer berichten in Interview von ihren Missbrauchserfahrungen
Barça-Frauen zerlegen Real ++ Wolfsburg schockt Lyonnes ++ Bayern und Arsenal legen vor
USA verschärfen Regeln für Router – aber kein Gerät erfüllt aktuell diese Vorgaben

Videos aus dem Ressort

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

25.03.2026

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

25.03.2026

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Nimmt die DFB-Elf die kommenden Länderspiele auf die leichte Schulter? DFB-Kapitän Joshua Kimmich erklärt, dass es bislang noch keine Videoanalyse zum Gegner gab und man die Chance nutzen wolle Abläufe auf dem Platz zu trainieren.

24.03.2026

Peng, Schertenleib, Reuteler und Beney: Vier Mädchen mit grossen Träumen

Peng, Schertenleib, Reuteler und Beney: Vier Mädchen mit grossen Träumen

Früher ein Traum, heute Realität: Vier Schweizer Nati-Spielerinnen blicken auf ihre Anfänge zurück.

23.12.2025

Silvan Widmer: «Urs Fischer ist ein riesiger Glücksgriff»

Silvan Widmer: «Urs Fischer ist ein riesiger Glücksgriff»

24.03.2026

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Peng, Schertenleib, Reuteler und Beney: Vier Mädchen mit grossen Träumen

Peng, Schertenleib, Reuteler und Beney: Vier Mädchen mit grossen Träumen

Silvan Widmer: «Urs Fischer ist ein riesiger Glücksgriff»

Silvan Widmer: «Urs Fischer ist ein riesiger Glücksgriff»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Lausanne schafft das Break. Servette steht im Léman-Derby unter Druck

Lausanne schafft das BreakServette steht im Léman-Derby unter Druck

Titelverteidiger SCB entthront. Zugs Frauen nutzen ersten Meisterpuck zum Double

Titelverteidiger SCB entthrontZugs Frauen nutzen ersten Meisterpuck zum Double

NHL. Josi glänzt für Nashville – zwei Schweizer Duelle platzen

NHLJosi glänzt für Nashville – zwei Schweizer Duelle platzen

Wichtiges Lebenszeichen. Fribourg mit erstem Viertelfinalsieg gegen die Lakers

Wichtiges LebenszeichenFribourg mit erstem Viertelfinalsieg gegen die Lakers

Ajoie verliert auch Spiel 2. Ambri fehlen noch zwei Siege zum sicheren Ligaerhalt

Ajoie verliert auch Spiel 2Ambri fehlen noch zwei Siege zum sicheren Ligaerhalt